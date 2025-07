La kiss cam che ha ripreso il noto CEO abbracciato alla collega al concerto dei Coldplay ha fatto il giro del web. Dopo il video virale, la moglie dell’uomo avrebbe tolto il suo cognome dai social, senza rilasciare dichiarazioni.

La reazione della moglie del CEO beccato dai Coldplay

Un video girato durante un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium, nel Massachusetts, ha scatenato un vero caso mediatico sui social a livello mondiale. Protagonisti di questo racconto un noto CEO di una famosissima azienda tech (valutata oltre un miliardo di dollari), e la direttrice delle risorse umane della stessa società.

I due durante il live dei Coldplay sono stati inquadrati dalla kiss cam, stretti in un abbraccio affettuoso. Non appena si sono accorti di essere finiti sul grande schermo, entrambi si sono affrettati a coprirsi il volto e a “nascondersi”. Reazione questa che ha alimentato alcuni sospetti.

Secondo diverse testate internazionali, come Page Six, entrambi sarebbero sposati con altre persone. E proprio la moglie del CEO dopo aver visto il video del marito al concerto dei Coldplay avrebbe fatto un gesto che molti hanno interpretato come una reazione al fatto. Avrebbe rimosso dal suo profilo Facebook il cognome del marito, tornando a usare quello da nubile. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma questo dettaglio ha fatto il giro della rete.

Peraltro pare che non sia finita qui. Dopo che il video della kiss cam è diventato virale, gli account social di tutti i coinvolti – inclusi i coniugi dei presunti amanti – sono stati presi d’assalto. In molti hanno commentato con parole di sostegno, altri hanno semplicemente espresso stupore o ironia sulla vicenda. Alcuni utenti hanno scritto messaggi di supporto diretti alla moglie del CEO.

Al momento è giusto precisare che non ci sono conferme su una relazione tra il CEO e la direttrice. Ma la scena è bastata a far esplodere un caso mediatico che ha fatto letteralmente il giro del mondo! Una situazione piuttosto delicata.