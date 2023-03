NEWS

Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

Belen Rodriguez

Le parole di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è stata ospite di Le Iene Inside e qui ha avuto modo di parlare non solo dell’amore in generale, ma anche di Stefano De Martino. E no, non c’è nessuna crisi in atto. Lo spin off dedicato all’amore, tra fedeltà, relazioni e monogamia, ha visto la showgirl tra i suoi ospiti.

A più riprese Nina Palmieri ha posto alla showgirl diverse domande sulla sua vita privata con Stefano De Martino. Spesso si è parlato di presunti tradimenti da parte del conduttore ai danni di Belen Rodriguez. Nel corso della trasmissione si è lasciata andare a qualche dichiarazione in più. A domanda diretta: “Tuo marito è birichino?”, non è tardata ad arrivare la replica da parte dell’argentina: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”.

Successivamente a Belen Rodriguez è stato anche chiesto come gestisce questo aspetto del carattere di Stefano De Martino. Il suo essere così “frizzante” in amore però non sembra preoccupare la conduttrice che, sicura, ha replicato: “Non lo tengo a bada… Le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta”.

Ma non è finita, perché la showgirl ha dato anche una sua personale visione dell’amore: “L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”, ha detto senza troppi problemi Belen Rodriguez.

Per quel che riguarda le relazioni più intense, invece, Belen Rodriguez non ha dubbi: Marco Borriello e Stefano De Martino sono state le gli amori con la A maiuscola. Oltre a ribadire di essere “cotta” di suo marito, ha ammesso che il divorzio e la cosa più rutta che abbia vissuto con la sua dolce metà.

E ancora Belen Rodriguez ha aggiunto: “Cos’ha lui che gli altri non hanno? (ride ndr) Te lo dico dopo dai. Ok… dai te lo dico, lui sa farlo molto bene… cosa? Dai, hai capito… sa farlo veramente bene”.