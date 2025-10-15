A Ballando con le Stelle, durante la puntata in cui è stata ospite Belen Rodriguez, pare sia calato il gelo tra lei e Barbara d’Urso. Le due conduttrici si sono ritrovate dietro le quinte, ma non si sarebbero rivolte nemmeno un saluto. Il retroscena è emerso da Giuseppe Candela. Cosa scrive il giornalista.

Il retroscena su Belen Rodriguez e Barbara d’Urso

Il palco di Ballando con le Stelle è noto per regalare spettacolo, emozioni… e, a volte, anche momenti di gelo. È quello che sarebbe accaduto tra Belen Rodriguez e Barbara d’Urso, secondo quanto svelato da Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice…” sul settimanale Chi.

Due sabati fa, Belen Rodriguez ha partecipato al programma di Milly Carlucci come ballerina per una notte. Una partecipazione che molti hanno letto come un possibile anticipo della sua presenza nella prossima edizione. Ma a far parlare non è stata solo la sua performance. Il giornalista sulla rivista ha infatti rivelato:

“Cala il gelo tra Belen e Barbara d’Urso. Vecchie ruggini e qualche frecciatina. Dopo anni Belen Rodriguez e Barbara d’Urso si sono ritrovate a Ballando con le Stelle: la showgirl argentina impegnata come ballerina per una notte, l’ex conduttrice di Canale 5 come concorrente.

Un filmato disponibile su RaiPlay le mostra a pochi metri di distanza dietro le quinte, entrambe impegnate a provare. In realtà le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio. Belen e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola. Nemmeno un saluto“.

Le due conduttrici, infatti, si sarebbero incrociate più volte dietro le quinte del dance show, ma non ci sarebbe stato alcuno scambio di parole. Solo indifferenza reciproca, secondo le fonti.

Le tensioni tra Belen Rodriguez e Barbara d’Urso risalgono a diversi anni fa. Quando la conduttrice era ancora alla guida dei programmi su Canale 5 e avrebbe detto: “Faccio il 22% anche senza i Rodriguez”, riferendosi al rifiuto di Cecilia e Jeremias di partecipare come ospiti.

A sua volta, Belen aveva parlato di Barbara d’Urso al Fatto Quotidiano: “Abbiamo avuto una discussione quando stavo con Fabrizio (Corona)”, senza però scendere nei dettagli e aggiungere altro.

Il momento più teso risale a una vecchia intervista a Le Iene, in cui Belen mandò simbolicamente “a quel paese” Barbara d’Urso. La Rodriguez chiarì:

“C’erano dei motivi. L’ho fatto per proteggere una persona a me cara. (…) Non apprezzo i suoi programmi ma li rispetto. Lei è una grande professionista che fa il suo lavoro”.

Nonostante il tempo passato, i rapporti tra le Belen Rodriguez e Barbara d’Urso sembrano essere rimasti distanti. E il gelo che si sarebbe percepito nel backstage ne sarebbe la prova.