Durante l’ospitata allo show di Valentina Persia, Belen Rodriguez ha lanciato una nuova frecciata all’ex marito Stefano De Martino. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni della showgirl argentina.

Le parole di Belen Rodriguez

Negli ultimi mesi più volte Belen Rodriguez è tornata a parlare del suo ex marito Stefano De Martino e della fine del loro matrimonio. La showgirl argentina, in diverse occasioni, ha anche lanciato alcune stoccate al conduttore di Affari Tuoi, che nel mentre sta cercando di tenersi alla larga dal gossip. Solo nelle ultime ore Belen ha menzionato nuovamente Stefano e non è mancata l’ennesima bordata. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto.

LEGGI ANCHE: Annalisa debutta al primo posto FIMI con l’album Ma io sono fuoco

Solo ieri sera sul Nove è andato in onda lo show di Valentina Persia. Nel corso della puntata a salire sul palco affianco alla comica sono stati diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui anche la Rodriguez. Nel corso della chiacchierata, proprio la Persia, rivolgendosi alla sua ospite, ha affermato: “Non sarai mai una vera mamma italiana se non superi il test più difficile di tutti, cioè andare d’accordo con una suocera”.

Pronta a quel punto la replica di Belen Rodriguez, che ha dichiarato: “Con tutte le suocere sono andata d’accordo”. Poco dopo però è arrivata la frecciata a Stefano De Martino. La conduttrice ha infatti aggiunto: “Di marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi”. Naturalmente le parole di Belen sono diventate virali e in breve hanno fatto il giro del web.

Nel frattempo nelle ultime ore è emersa voce che tra De Martino e la Rodriguez ci sarebbero alcune tensioni in questo periodo. Stando a quanto ha fatto sapere Dagospia, il presentatore di Affari Tuoi non gradirebbe i troppi impegni televisivi della sua ex moglie e questo avrebbe scatenato una serie di malumori. Al momento però si tratta solo di voci di corridoio e nessuna conferma è giunta da parte dei diretti interessati.