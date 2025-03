Dopo la prima puntata di Ne vedremo delle belle, dove Valeria Marini non ha risparmiato frecciatine a Patrizia Pellegrino, quest’ultima si è detta piuttosto risentita e delusa dal comportamento della collega.

Patrizia Pellegrino replica a Valeria Marini

La prima puntata di Ne vedremo delle belle ha lasciato strascichi interessanti. Sebbene la puntata l’abbia vinta con merito Pamela Prati, Valeria Marini ha contestato la classifica e durante uno dei fuorionda trasmessi, ha lanciato delle frecciatine sia a una che l’altra.

Valeria Marini su Pamela Prati ha detto che voleva sfidarla subito e di averla già messa in guardia. Su Patrizia Pellegrino invece ha affermato di non avere feeling e di trovarla esagerata, specie quando ripete che sarà lei a vincere il programma. Tanto infastidita Valeria che si sarebbe lasciata scappare un “Sto per litigarci”.

“Ragazze se mi dice qualcosa io le dico in faccia che si compra i follower su Instagram”, ha detto ancora Valeria Marini. Per rincarare la dose, poi sebbene fosse una battuta, mentre sceglieva della frutta, si è lasciata scappare ancora: “Questo mango quando è maturo lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino“. Patrizia, che ha sentito quelle parole, l’ha guardata un po’ perplessa e in studio ha preferito non alimentare la tensione.

C’è da dire però che se Pamela Prati l’ha presa a ridere e l’ha perdonata (anche se ha precisato che lei non avrebbe contestato la classifica), Patrizia Pellegrino si è sentita un po’ ferita. La showgirl a Fanpage.it ha dichiarato che il modo di fare di Valeria Marini non l’ha per nulla gradito:

“L’ho trovato un modo aggressivo e anche molto inappropriato. Mi ha chiesto scusa. Io ho accettato le sue scuse perché io voglio stare serena e godermela. Sono una giocherellona per natura. Non capisco, però, perché lei da un lato spinge a mantenere l’armonia tra noi e dall’altro invece istiga. Come in questo caso. Perché questo è quello che è successo“, ha spiegato al sito Patrizia Pellegrino.

Come risponderà ora Valeria Marini?