Nelle ultime ore Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a infiammare il web. La showgirl e il conduttore sono stati avvistati infatti a cena insieme e sui social c’è già chi ha ipotizzato un possibile ritorno di fiamma. Ecco però come stanno in realtà le cose.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme

Non è un mistero che le vite private di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino sono da sempre al centro dell’attenzione mediatica. In particolare nelle ultime settimane se ne sono dette di ogni sulla showgirl argentina e sul conduttore partenopeo, che è stato avvistato più volte in dolce compagnia. Ciò nonostante a oggi sia Belen che Stefano sembrerebbero essere single e sarebbero totalmente concentrati sulle rispettive carriere. Nelle ultime però qualcosa ha riportato i due sotto i riflettori. Andiamo a scoprire perché e cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando la Rodriguez e De Martino sono stati avvistati insieme a cena in un noto ristorante di Porto Cervo, in Sardegna. In molti a quel punto hanno iniziato a sperare prontamente in un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia le speranze dei fan sono state subito distrutte.

Non si è trattata infatti di una cena romantica. Presenti alla serata c’erano alcuni amici di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino e anche Santiago, figlio dell’ex coppia. I due, che a oggi sono in ottimi rapporti, si sono trovati nella stessa zona per casualità e hanno dunque deciso di trascorrere alcune ore insieme, all’insegna del buon cibo e di ottima compagnia.

Nessun ritorno di fiamma quindi tra Belen e Stefano, che a oggi hanno voltato pagina, pur essendo ancora legatissimi. De Martino nel mentre a settembre tornerà ad Affari Tuoi per il secondo anno di fila e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.