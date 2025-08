Sui social diversi utenti hanno criticato Belen Rodriguez. Motivo? Secondo alcuni esporrebbe troppo sua figlia sui social e per tale ragione l’hanno attaccata. La conduttrice, tra i tanti commenti ricevuti, ha deciso di rispondere una volta per tutte.

Le critiche a Belen Rodriguez e la sua replica

Nuova giornata… nuove critiche! Belen Rodriguez è finita nuovamente nei mirino di alcuni utenti per un motivo ben preciso. Stavolta niente a che vedere con i gossip legati a presunti flirt o il rapporto con sua sorella Cecilia. C’è dell’altro. Secondo alcuni, infatti, la conduttrice esporrebbe troppo sua figlia Luna Marì sui social.

Degli utenti hanno sollevato la polemica in quanto, secondo loro, Belen Rodriguez per quanto regali al pubblico momenti inediti con sua figlia (avuta con l’ex Antonino Spinalbese), delle volte dovrebbe fare maggiore attenzione.

Tra gli ultimi contenuti postati su Instagram da Belen Rodriguez c’è un primo piano di Luna Marì. Se in tanti hanno riconosciuto la bellezza della piccola, altri però hanno alzato un polverone, considerando la bambina sovraesposta. Impossibile replicare a tutti, ma la conduttrice non si è lasciata sfuggire l’occasione di dire la sua e metterci (forse) un punto definitivo.

A uno dei commenti che l’accusavano, infatti, Belen Rodriguez ha replicato piccata: “Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli! Non siamo più nel periodo dell’analogico. È mia figlia e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me”.

Commento Instagram Belen Rodriguez

In maniera piuttosto diretta la presentatrice dunque ha voluto porre fine alla polemica sul suo conto: intende utilizzare Instagram in questo modo anche per realizzare una sorta di diario dei ricordi e momenti belli che includono anche la piccola Luna Marì. Sarà bastata questa spiegazione per chiudere la faccenda?