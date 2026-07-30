Ogni giorno migliaia di persone escono da saloni e centri estetici con un risultato tecnico impeccabile, ma senza essersi riconosciute davvero allo specchio. Il settore beauty italiano continua a registrare numeri in crescita eppure quasi otto consumatori su dieci dichiarano che ciò che cercano davvero, quando varcano la soglia di un salone, è sentirsi accolti e compresi. Un dato che racconta una frattura profonda tra l’offerta del mercato e il bisogno reale delle persone. La domanda che il settore fatica ancora ad affrontare è semplice, ma scomoda: cosa significa inclusività concreta quando ci si siede sulla poltrona di un parrucchiere o su un lettino estetico? Non è una questione di tendenze o di colori. Riguarda il tempo dedicato all’ascolto, la capacità di leggere chi si ha davanti prima ancora di toccare un capello o applicare un prodotto. E riguarda la differenza – spesso sottovalutata – tra eseguire una richiesta e accompagnare una persona verso una scelta che la rappresenti davvero.

Dory Tammaro le sue clienti le ascolta davvero

A Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, Dory Tammaro gestisce Elisir Hair Beauty Spa, una realtà che unisce estetica e parrucchiere sotto lo stesso tetto con un metodo di lavoro che mette la persona al centro prima ancora del trattamento. «La bellezza nasce da dentro, non solo all’esterno. Quando una persona chiede un cambiamento, spesso sta esprimendo qualcosa di più profondo. Per questo sento il bisogno di capire cosa desidera davvero e se quel cambiamento la rappresenta». Nel suo centro la consulenza non è un passaggio burocratico prima del servizio: è il cuore del lavoro. Si parla di aspettative, emozioni, del momento che la persona sta attraversando.

«Una cosa è immaginarsi in una foto, un’altra è riconoscersi allo specchio. Io non voglio semplicemente eseguire una richiesta. Voglio accompagnare la persona verso una scelta in cui possa sentirsi bene». Una distinzione che sembra sottile, ma che, nella pratica quotidiana, cambia radicalmente l’esperienza di chi entra. Le radici di questo approccio affondano nella storia personale di Dory. Cresciuta ascoltando le storie degli anziani del paese, osservando la cura artigianale di sua madre sarta e l’attenzione umana di suo padre nei rapporti con le persone. «Credo di aver imparato lì l’importanza dell’ascolto, dell’osservazione e del rispetto. In casa mia ho sempre visto il valore delle relazioni, della gentilezza e del fare le cose con attenzione».

Eppure il percorso non è stato lineare. Negli anni, spinta dal desiderio di crescere e rispondere a ogni tipo di richiesta, Dory ha ampliato progressivamente la sua attività fino a ritrovarsi lontana da ciò che sentiva autentico. «Mi sono resa conto che, cercando di rispondere a tutto e a tutti, stavo perdendo il senso profondo del mio lavoro. Ho attraversato un momento di crisi che mi ha aiutata a capire che avevo bisogno di rallentare, ritrovare me stessa e tornare a lavorare nel modo che sentivo davvero mio». Da quella crisi è nata una scelta precisa: meno quantità, più qualità nella relazione con le persone. Uno degli aspetti più significativi del suo metodo riguarda il rispetto dei tempi emotivi del cliente. Non sempre il desiderio immediato di cambiare coincide con la reale disponibilità interiore a farlo. «Se sento che una persona non è pronta, preferisco aspettare. A volte il compito più importante è ascoltare». Anche la comunicazione digitale segue questa direzione. Sui social, Dory sceglie di raccontare la bellezza attraverso storie, percorsi personali ed emozioni, non attraverso immagini patinate di risultati perfetti. L’obiettivo dichiarato non è impressionare, ma creare connessione.