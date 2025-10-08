Belve farà il suo ritorno in TV il 28 ottobre con una nuova stagione piena di sorprese. Oltre alla confermata Belen Rodriguez, Barbara d’Urso sarebbe in trattativa. Per il cast fisso Maria De Filippi, con Pier Silvio Berlusconi che avrebbe dato “sì” definitivo per il via libera.

I volti noti che vedremo a Belve

Il prossimo 28 ottobre, Francesca Fagnani tornerà in onda su Rai 2 con una nuova e attesissima edizione di Belve, il programma che negli ultimi anni è diventato un cult grazie alla formula diretta e spietata delle sue interviste.

Per questa stagione di Belve, le novità sono molte. Una su tutte? Maria De Filippi sarà eccezionalmente parte del cast fisso. Dopo la news di Adnkronos e Affari Italiani, secondo Italia Oggi nelle scorse ore avrebbe ottenuto il sì da parte di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe concesso il via libera.

A dare le prime anticipazioni è stato Giuseppe Candela sul settimanale Chi, che ha svelato alcuni nomi certi e altri ancora in trattativa. Tra le presenze confermate troviamo Isabella Rossellini, attrice internazionale e figlia della leggendaria Ingrid Bergman. Ma non è tutto.

Come riportato da Santo Pirrotta sulla sua newsletter di Vanity Fair, Belen Rodriguez ha finalmente detto sì:

“Alla fine Belen ha ceduto al lungo, lunghissimo corteggiamento di Francesca Fagnani. La showgirl argentina è pronta ad affrontare l’arena di Belve. Rodriguez inaugurerà la nuova edizione della trasmissione che partirà a fine ottobre”.

A Belen si affiancherà anche Rocio Muñoz Morales, anticipata da Gabriele Parpiglia, che suggerisce come la compagna di Raoul Bova potrebbe portare la sua versione dei fatti, dopo che l’attore ha parlato a Verissimo.

Ma è nella rubrica Chicchi di Gossip che Gabriele Parpiglia svela la parte più succosa: sono in corso trattative con Teo Mammucari, Paolo Bonolis e due volti noti della nuova edizione di Ballando con le Stelle: il tennista Fabio Fognini e, soprattutto, Barbara d’Urso.

“Riuscirà a strappar loro una firma? Chissà”, scrive Parpiglia, lasciando intendere che nulla è ancora definitivo ma si sta lavorando per riuscire a strappare il “sì” definitivo.

Una cosa è certa: la nuova stagione di Belve punta in alto. Tra ospiti già confermati e trattative in corso, Francesca Fagnani sembra voler alzare ancora l’asticella.