Negli ultimi anni il tema della chirurgia estetica sempre più estrema è diventato centrale nel racconto pubblico di alcuni personaggi dello spettacolo e dei social. Tra questi, Francesco Chiofalo si distingue per un percorso di trasformazioni continue, tra interventi già effettuati, nuovi progetti e scelte che hanno acceso dibattiti anche nella sua vita privata.

Un percorso di trasformazione estetica continua per Francesco Chiofalo

Negli ultimi anni il nome di Francesco Chiofalo è sempre più legato a un processo di cambiamento costante, seguito tra televisione e social. Dopo la sua partecipazione a Temptation Island, la sua immagine pubblica ha subito una trasformazione evidente, diventando spesso oggetto di curiosità e discussione. Lui stesso ha affrontato il tema della chirurgia estetica con grande trasparenza, raccontando in più occasioni tutti gli interventi effettuati. In una recente intervista a Belve ha dichiarato:

“Ho trapiantato la barba, ho rifatto le orecchie, le ho appiccicate meglio. Poi mi sono operato al naso, ho cambiato colore agli occhi. Ho i denti nuovi, non si possono macchiare, perché sono finti come un piatto di ceramica e poi ho fatto le punture anti-aging“, descrivendo un insieme di modifiche che hanno ridefinito completamente il suo volto.

Francesco Chiofalo, nuovi interventi in vista: “Uno è illegale in Europa”

Il percorso di Chiofalo non si è fermato agli interventi già realizzati. Tra i progetti più recenti c’è la dermopigmentazione estesa, nota come “tatuaggio istantaneo”, una tecnica innovativa appena introdotta in Italia.

“Sarò il primo in Italia a sottopormi a questo intervento appena legalizzato nel nostro Paese. Si tratta di una tecnica che unisce la medicina estetica, la chirurgia plastica e il mondo dei tatuaggi. Si chiama tatuaggio istantaneo. Mi tatuerò la schiena, con il metodo classico avrei impiegato venti sedute, invece in una volta sola faranno tutto“, ha spiegato a Belve.

Ancora più discusso è il suo desiderio futuro di aumentare l’altezza tramite l’allungamento degli arti, una procedura vietata in Europa per finalità estetiche. “Voglio aumentare la mia altezza, ma l’Europa ha reso illegale questa operazione. Qui in Europa si può fare solo per motivi medici e non estetici. Se fossi più alto mi cambierebbe la vita. Non sono mai soddisfatto. Ogni volta che mi guardo allo specchio mi prende un colpo“, ha ammesso.

Come dichiarato a La Volta Buona, il suo obiettivo sarebbe passare da circa 180 a 190 centimetri: “Se fossi un metro e novanta sarei molto felice“. Un’aspirazione legata anche al passato professionale: “Non sono basso, ma ho l’apertura toracica molto grossa e quindi do l’idea di essere tozzo. A me basterebbero dai 5 ai 10 cm in più“. Finora avrebbe speso oltre 100.000 euro in interventi estetici, mentre le future operazioni potrebbero avere costi molto elevati, fino a centinaia di migliaia di euro.

Tensioni nella vita privata e crisi tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero

Il percorso di trasformazione di Francesco Chiofalo ha avuto ripercussioni anche nella sua relazione con Manuela Carriero. La coppia sta attraversando un momento difficile, legato proprio alle scelte estetiche dell’influencer, in particolare al “tatuaggio istantaneo”. È stata la stessa Carriero a raccontare la situazione sui social: “Stiamo attraversando un periodo di forte crisi“, spiegando di essere preoccupata per l’intervento.

Il suo disagio è apparso evidente anche online: “In tutta sincerità vi dico che non riesco proprio a digerire questa sua scelta. Sono settimane che litighiamo pesantemente perché a mio parere è un intervento invasivo e mi preoccupa tantissimo“. Nonostante i tentativi di farlo riflettere, la situazione non è cambiata: “Ho cercato di dargli tutti i consigli possibili, di farlo riflettere bene su ogni aspetto“. Alla fine ha preso una posizione netta: “Proprio perché non condivido questa scelta… ho deciso di non accompagnarlo e di non appoggiare assolutamente quella che per me resta una follia“.