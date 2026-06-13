Beatrice Borromeo ha sfoggiato una borsa di paglia che è già uno degli accessori più amati dell’estate.

Beatrice Borromeo ha attirato l’attenzione al Gran Premio di Monaco con il suo look particolarmente apprezzato. Ha deciso di sfoggiare una borsa di paglia che ha conquistato tutti.

Beatrice Borromeo e la borsa di paglia: l’evergreen estivo che non passa mai di moda

Il Gran Premio di Monaco non è soltanto uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario della Formula 1, ma anche una delle vetrine mondane più osservate al mondo. Tra yacht esclusivi, celebrità internazionali e membri delle famiglie reali, il paddock si trasforma ogni anno in una passerella a cielo aperto dove nascono le tendenze destinate a dominare la stagione estiva. Tra i look più apprezzati dell’edizione 2026 c’è stato quello di Beatrice Borromeo, che ha conquistato fotografi e appassionati di moda con uno stile elegante, essenziale e perfettamente in linea con il fascino della Riviera. A catturare l’attenzione non è stato soltanto il suo outfit raffinato, ma soprattutto un accessorio destinato a diventare protagonista dell’estate: una sofisticata borsa di paglia firmata Dior.

La moglie di Pierre Casiraghi ha scelto una versione della celebre Lady Dior reinterpretata in chiave estiva. Il modello, realizzato in paglia intrecciata con motivo traforato, unisce leggerezza e raffinatezza, mantenendo l’eleganza iconica della maison francese. Le maniglie in pelle marrone e i dettagli floreali applicati agli occhielli conferiscono all’accessorio un carattere romantico e versatile, perfetto sia per una passeggiata sul lungomare sia per un evento esclusivo. Una scelta che conferma ancora una volta il ruolo di Beatrice Borromeo come punto di riferimento per lo stile contemporaneo.

Borsa di paglia, must-have della stagione: come abbinarla

La borsa di paglia si conferma uno degli accessori più amati dell’estate 2026 grazie alla sua capacità di adattarsi a look molto diversi tra loro. Seguendo l’esempio di Beatrice Borromeo, può essere abbinata a un lungo abito bianco con fantasie floreali, ideale per cerimonie all’aperto e vacanze al mare. Per un outfit più casual ma sempre elegante, la borsa di paglia si sposa perfettamente con uno chemisier a righe bianche e azzurre o con un completo in lino dalle tonalità neutre. Anche il classico abbinamento con shorts in denim e top bianco romantico resta una soluzione vincente per il tempo libero.

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Da anni la borsa di paglia rappresenta uno degli accessori simbolo della bella stagione. Apprezzata sulle spiagge della Costa Azzurra così come nelle grandi capitali della moda, continua a reinventarsi senza perdere il suo fascino originale. L’apparizione di Beatrice Borromeo al GP di Monaco conferma una tendenza già evidente: nell’estate 2026 la borsa di paglia non sarà soltanto un accessorio da vacanza, ma un vero elemento di stile da sfoggiare in città, in ufficio e durante le occasioni più glamour.