Francesco Vecchi cambia orario, non carattere. Dieci anni a svegliarsi con l’Italia alle sette di mattina e adesso eccolo spostarsi in access prime time, quando quella stessa Italia vuole capire cosa è successo e perché è successo durante la giornata. Ora infatti il conduttore di Mattino 5 guida 4 di Sera News su Rete 4, dal primo giugno ogni sera alle 20.30, dal lunedì al venerdì.

Francesco Vecchi, da Mattino 5 a 4 di Sera News

Politica e attualità per Francesco Vecchi sono due facce della stessa medaglia: «L’attualità ha sempre risvolti politici e d’altra parte una politica che non è attuale, come a volte non è, poi non prende voti e scompare. A noi interessa la politica d’attualità, nell’interesse di chi ascolta: le persone vogliono sentirsi informate sui propri problemi, le proprie preoccupazioni, le proprie speranze».

L’intervista completa al giornalista si trova sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola.

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