Bova-Rocío, Francesca Barra si espone

Il gossip esploso attorno al presunto tradimento di Raoul Bova ai danni della compagna Rocío Muñoz Morales continua a far discutere. Chat e audio privati sono stati resi pubblici, portando sotto i riflettori una giovane modella, Martina Ceretti, che avrebbe avuto una presunta frequentazione con l’attore. Su Bova pende ora l’ipotesi di ricatto e le autorità stanno indagando sull’eventuale reato di estorsione.

Rocío, finora, ha scelto il silenzio e ha parlato solo mediante avvocati. A prendere le sue difese ci ha pensato Francesca Barra, sua cara amica, che tra le sue Instagram stories ha scritto un messaggio forte. Pur senza mai nominarla direttamente, ha scritto: “Sono molto amica di una donna che in questo momento sta soffrendo tantissimo a causa di una valanga che le è caduta addosso. Resto in silenzio per rispetto della sua famiglia, delle sue bambine”.

Francesca Barra condanna duramente l’accanimento mediatico, sottolineando l’ipocrisia di criticare il gossip e allo stesso tempo sfruttarlo per visibilità. “Trovo che non si tratti solo di gossip o di morbosità, augurare che il karma colpisca, ipotizzare scenari, vomitare giudizi. Non porterà a niente di vero. […] Chi si esprime criticando chi fa gossip e poi posta le loro fotografie li sta usando per aumentare i like”, ha aggiunto.

Nel suo discorso la giornalista ha affermato di trovare scorretto anche la diffusione di messaggi e audio:

“Non possono circolare in chat messaggi, foto e video, prese in giro, diffamazioni, richieste di gettare fango su chi vogliamo far ‘sparire mediaticamente’ e poi invocare un buon giornalismo. […] Se vogliamo un mondo più giusto e corretto iniziamo a esserlo”.

Secondo Francesca Barra, l’unico punto che merita attenzione è legale: “La vita di coppia è stretta come la cruna di un ago. Troppo stretta per due, figuriamoci per farci entrare tutti. […] L’unico aspetto giornalisticamente rilevante è capire se sussiste o meno un reato”.

Infine ha poi lanciato una frecciatina, che in molti hanno interpretato come rivolta a Martina Ceretti. Ma anche in questo caso è bene precisare che non vi è menzione da parte di Francesca Barra:

“Sento pronunciare con troppa facilità una frase che mi fa rabbrividire: ‘Voleva diventare famosa’. Ma chi pensa davvero di poter diventare noto non per un pensiero, un’azione, un talento, ma per una relazione?”.