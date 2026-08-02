Bubble pants, cosa sono e come abbinarli: il pantalone dalla silhouette ampia e arrotondata è tra i trend moda dell’estate 2026.

I bubble pants conquistano la moda dell’estate 2026 con la loro silhouette ampia e arrotondata. Comodi e originali, diventano il capo ideale per creare outfit freschi e contemporanei, dal casual all’elegante.

Bubble pants: cosa sono e perché sono il trend dell’estate 2026

I bubble pants sono tra i protagonisti più originali della moda dell’estate 2026. Il loro elemento distintivo è la silhouette ampia e arrotondata, caratterizzata da un volume che si concentra soprattutto sulle gambe e si restringe verso il fondo. Il risultato è un pantalone dall’effetto quasi “a palloncino”, capace di trasformare anche un outfit semplice in un look più ricercato. Il modello si inserisce nel ritorno della moda oversize e delle forme morbide, ma lo fa con un’identità ben precisa. Rispetto a un classico pantalone largo, infatti, il bubble pants gioca soprattutto sulle proporzioni: il tessuto crea movimento e dona alla figura un aspetto più dinamico. Per l’estate si trovano versioni leggere in cotone, lino, popeline e tessuti fluidi, perfette anche nelle giornate più calde.

Il successo del trend è legato proprio alla sua versatilità. I bubble pants possono essere interpretati in chiave casual, elegante o più sofisticata a seconda degli abbinamenti. Sono quindi un capo interessante per chi vuole sperimentare con le proporzioni senza rinunciare alla comodità.

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Come abbinare i bubble pants: gli outfit da provare quest’estate

La regola principale per indossare i bubble pants è bilanciare i volumi. Essendo caratterizzati da una silhouette ampia e arrotondata, è preferibile abbinarli a capi più essenziali nella parte superiore, così da definire meglio la figura. Ecco alcune idee da provare:

Look casual: bubble pants in cotone o denim leggero, T-shirt bianca infilata in vita e sneakers. Completa l’outfit una borsa a spalla o una tracolla.

bubble pants in cotone o denim leggero, T-shirt bianca infilata in vita e sneakers. Completa l’outfit una borsa a spalla o una tracolla. Look femminile: scegli un modello a vita alta e abbinalo a un top aderente, sandali con cinturini sottili e una piccola borsa.

scegli un modello a vita alta e abbinalo a un top aderente, sandali con cinturini sottili e una piccola borsa. Look elegante: per la sera, punta su bubble pants in un tessuto più raffinato, da indossare con una camicia morbida, gioielli luminosi e sandali con tacco.

per la sera, punta su bubble pants in un tessuto più raffinato, da indossare con una camicia morbida, gioielli luminosi e sandali con tacco. Look minimal: una canotta essenziale e un paio di ballerine o slingback creano un outfit semplice ma sofisticato.

una canotta essenziale e un paio di ballerine o slingback creano un outfit semplice ma sofisticato. Look estivo: per un risultato più fresco e informale, abbina i pantaloni a espadrillas o sandali flat, soprattutto quando il modello presenta volumi particolarmente pronunciati.

Anche le scarpe contribuiscono a definire lo stile finale: sneakers e sandali flat rendono l’outfit più rilassato e contemporaneo, mentre slingback, ballerine e tacchi donano un tocco più elegante e femminile.

Bubble pants estate 2026: colori, tessuti e idee per personalizzare il look

Per seguire il trend senza rendere il look troppo elaborato, è utile partire dai colori neutri. Bianco, panna, beige, sabbia e nero sono facili da abbinare e permettono di giocare maggiormente con accessori e top. Chi vuole osare può invece scegliere tonalità pastello, come azzurro, rosa cipria o verde salvia, oppure puntare su colori più intensi per trasformare il pantalone nel vero protagonista dell’outfit.

Anche il tessuto è fondamentale. Lino e cotone sono ideali per il giorno e per le alte temperature, mentre denim e materiali strutturati enfatizzano maggiormente la forma arrotondata del modello. Per una serata estiva, invece, si possono preferire versioni satinate o realizzate con tessuti fluidi, da abbinare a capi più raffinati.

Il consiglio è di non seguire il trend in modo rigido, ma di adattarlo al proprio stile. Un bubble pants può diventare infatti il punto di partenza per outfit completamente diversi: minimal con una canotta e sneakers, romantico con un top femminile e sandali, oppure più elegante con camicia, gioielli e tacco. La chiave è giocare con le proporzioni e lasciare che il pantalone abbia il giusto spazio per esprimere tutta la sua particolarità.