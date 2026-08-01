Chanel Totti dice addio al bikini e svela il vero trend dell’estate 2026

Chanel Totti inaugura l’estate a Turks e Caicos con un look da spiaggia originale e decisamente glamour. La figlia di Ilary Blasi ha scelto un due pezzi total pink con tanga sgambato e top aderente effetto t-shirt, reinterpretando il classico bikini e portando sotto i riflettori il tankini, il modello che si prepara a conquistare la moda mare della stagione.

Chanel Totti sceglie Turks e Caicos per le vacanze estive

Dopo mesi particolarmente movimentati, tra televisione, viaggi e nuovi impegni, Chanel Totti si è concessa una pausa in una delle destinazioni più suggestive dei Caraibi. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha scelto infatti Turks e Caicos per trascorrere qualche giorno di vacanza, dopo essere stata prima in Umbria con le amiche e successivamente in Puglia in occasione di Battiti Live, il programma musicale estivo condotto proprio dalla madre. L’arcipelago, situato a sud-est delle Bahamas e composto da numerose isole e isolotti corallini, fa da sfondo alle nuove immagini condivise sui social, nelle quali Chanel appare alle prese con il relax e con il sole.

Il suo ultimo look da spiaggia, infatti, non è passato inosservato e ha acceso i riflettori su una delle tendenze beachwear più interessanti del momento. La giovane ha scelto un completo rosa acceso composto da uno slip particolarmente sgambato, con sottili laccetti sui fianchi, e da un top corto e aderente che ricorda una t-shirt. Una scelta decisamente diversa dai classici triangoli, dalle fasce e dai micro bikini che hanno dominato le ultime stagioni. Il risultato è un outfit che mantiene una componente sensuale grazie alla parte inferiore, ma introduce contemporaneamente un elemento più casual e coprente nella parte superiore. Capelli sciolti e leggermente mossi, occhiali da sole scuri e il panorama caraibico completano un look che trasforma il semplice costume in un vero outfit estivo.

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Il bikini cambia forma: il tankini conquista l’estate 2026

Il costume sfoggiato da Chanel si inserisce in un fenomeno più ampio che sta prendendo piede nella moda mare: il ritorno del tankini. Il modello nasce dall’unione tra il bikini e il tank top e si distingue proprio per la presenza di un top che copre maggiormente il busto rispetto al classico reggiseno da bagno. Non si tratta quindi del tradizionale costume intero, ma neppure del due pezzi minimalista a cui siamo abituati: il tankini rappresenta una sorta di via di mezzo, capace di lasciare scoperta la zona dell’ombelico pur offrendo una maggiore copertura nella parte superiore.

Per l’estate 2026, questa silhouette sta vivendo una nuova popolarità anche grazie al ritorno dell’estetica rétro. Il tankini, infatti, richiama atmosfere tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, quando questo tipo di costume era già presente sulle spiagge e nei cataloghi di moda. Vogue Italia lo ha recentemente indicato tra i modelli più interessanti della stagione, sottolineandone il carattere nostalgico ma anche la grande praticità. La sua riscoperta arriva in un momento in cui la moda sembra allontanarsi, almeno in parte, dal minimalismo assoluto dei bikini microscopici per recuperare capi più strutturati e versatili.

A rendere interessante il trend è proprio la possibilità di giocare con proporzioni e abbinamenti differenti. Il top può essere più aderente oppure morbido, con spalline sottili o più larghe, mentre la parte inferiore può spaziare dallo slip classico alla culotte, fino ai modelli sgambati e ai tanga. Esistono inoltre versioni a tinta unita, proposte con stampe floreali, righe, motivi rétro o dettagli più sportivi. In questo modo il tankini non è legato a un’unica idea di femminilità, ma può essere reinterpretato a seconda dello stile personale. La particolarità sta anche nel fatto che il top può essere utilizzato ben oltre la spiaggia. Una volta abbinato a un paio di pantaloni leggeri, a una gonna lunga o a uno short, può trasformarsi facilmente in un crop top da indossare durante il giorno o per un aperitivo sul mare. È proprio questa versatilità a renderlo particolarmente attuale: il costume non viene più considerato esclusivamente come un capo da utilizzare per entrare in acqua, ma diventa una componente vera e propria del guardaroba estivo.

Chanel Totti dice addio al bikini e svela il vero trend dell’estate 2026

La scelta di Chanel Totti rappresenta quindi una delle interpretazioni più audaci del nuovo trend. Il suo modello combina infatti due elementi apparentemente opposti: da una parte il tanga sgambato, che richiama la sensualità dei costumi più ridotti; dall’altra la t-shirt aderente, che copre spalle e parte del décolleté e dona al look un’impronta più sportiva. Il contrasto è proprio ciò che rende l’insieme contemporaneo: non si rinuncia alla femminilità, ma la si interpreta attraverso un equilibrio diverso rispetto al classico bikini.

Il rosa, inoltre, contribuisce a rendere il look ancora più riconoscibile. Le tonalità vivaci e i colori decisi continuano a essere protagonisti della moda estiva, soprattutto quando vengono utilizzati per creare outfit monocromatici. Nel caso di Chanel, il total pink rende il costume immediatamente protagonista e si sposa con l’atmosfera esotica della vacanza. Il risultato è un’immagine molto diversa dal classico beachwear minimalista: più giocosa, più pop e con una forte componente nostalgica.

Il messaggio lanciato dalle nuove tendenze beachwear è quindi chiaro: il costume dell’estate 2026 non deve necessariamente essere minuscolo per attirare l’attenzione. Dopo anni in cui il micro bikini ha dominato le immagini delle vacanze, il tankini propone una strada alternativa, fatta di nostalgia, praticità e contaminazioni tra moda mare e abbigliamento quotidiano. Chanel Totti, con il suo completo rosa a Turks e Caicos, ne offre una versione particolarmente glamour e audace. E se il suo look dovesse diventare il nuovo riferimento dell’estate, sulle spiagge potremmo presto vedere molti più top corti abbinati a slip sgambati al posto dei tradizionali triangoli.