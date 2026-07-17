Nel pieno dell’estate, è il momento di sfoggiare abiti leggeri e scarpe aperte, per riuscire a contrastare il caldo senza perdere il proprio stile. Tra le scarpe protagoniste dell’estate 2026 ci sono senza dubbio le infradito, ormai sdoganate ben oltre la spiaggia. Dalle classiche flip flop alle versioni con tacco o impreziosite da dettagli gioiello, questa calzatura conquista anche lo street style e le passerelle, diventando un vero passe-partout per affrontare il caldo con eleganza. Sono scarpe molto versatili, in grado di abbinarsi perfettamente a qualsiasi stile.

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Sandali infradito donna estate 2026: come abbinarli e i look da copiare

Le collezioni primavera-estate hanno infatti dimostrato che le infradito possono essere abbinate a look sofisticati e contemporanei, rompendo il cliché che le vedeva riservate esclusivamente alle vacanze. Il segreto è creare il giusto equilibrio tra capi essenziali e silhouette ricercate.

Tra gli abbinamenti più originali spicca quello con pantaloni leggeri e minigonna sovrapposta, una tendenza che richiama gli anni Duemila ma viene reinterpretata in chiave moderna. Anche il lungo abito fino alle caviglie rappresenta un alleato perfetto: la fluidità del tessuto si sposa con la semplicità delle infradito, creando un look raffinato ma rilassato, ideale sia per il giorno sia per una serata estiva.

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Dai look romantici al tailoring: gli abbinamenti più chic

Le infradito si rivelano perfette anche con il minidress baby doll, uno dei capi simbolo della stagione. Le linee morbide e i volumi del vestito vengono bilanciati dall’essenzialità della calzatura, regalando un risultato fresco, femminile e adatto tanto alle vacanze quanto alla città.

Un altro abbinamento di grande tendenza è quello con la poofy skirt, la gonna ampia e voluminosa che domina le passerelle. In questo caso le flip flop alleggeriscono il look, evitando che l’insieme risulti troppo costruito e rendendolo perfetto anche per la quotidianità.

Per chi ama uno stile più elegante, invece, la combinazione vincente è quella tra infradito, camicia e pantaloni sartoriali. Il contrasto tra il rigore del tailoring e la semplicità della scarpa crea un equilibrio moderno, sempre più apprezzato dallo street style internazionale. È la dimostrazione che anche una calzatura tradizionalmente casual può diventare sofisticata se inserita nel giusto contesto. Infine, per il tempo libero, resta intramontabile il mix con i bermuda in denim. Rispetto ai classici shorts, i bermuda conferiscono un aspetto più ricercato e, abbinati a una camicia oversize o a una canotta minimal, danno vita a un outfit pratico, fresco e perfettamente in linea con le tendenze dell’estate 2026.