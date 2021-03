Chi è Bugo? Età, altezza e testo canzone a Sanremo 2021

Scopriamo qualcosa in più su Bugo: vero nome, età, altezza, vita privata, carriera, dove seguirlo sui social e il testo della canzone in gara a Sanremo 2021.

Il vero nome di Bugo è Cristian Bugatti. Nato a Rho il 2 agosto 1973. Bugo ha 47 anni di età, non sono disponibili invece le informazioni sull’altezza e sul peso.

Dopo la nascita si è trasferito a Cerano, dove ha vissuto per tutta l’adolescenza. Bugo ha una grande passione per la letteratura e la poesia, che ha sviluppato al liceo, specialmente nei confronti del poeta Arthur Rimbaud.

È proprio negli anni delle scuole superiori che si avvicina al mondo della musica.

La carriera di Bugo

La carriera musicale di Bugo inizia nel 1994, dopo il servizio militare. Nello stesso anno fonda un gruppo, i Quaxo, che dura fino al 1996. Bugo è un artista che ha abbracciato più generi nel corso della sua carriera: dal rock, al blues, fino al pop e alla musica elettronica.

Molti lo considerano il pioniere del nuovo cantautorato italiano. Agli inizi del 2000 la critica gli ha attribuito il nome di “fantautore” e nel corso della sua carriera Bugo ha pubblicato ben nove album.

La carriera da solista di Bugo è piuttosto ricca. Tra gli album più famosi ci sono La prima gatta (2000), Sentimento westernato (2001), Sguardo contemporaneo (2006), Contatti (2008). Nuovi rimedi per la miopia (2001), Nessuna scala da salire (2016) e RockBugo (2018).

La sua prima apparizione in televisione, invece, risale agli inizi degli anni ’00. Bugo ha debuttato nel programma di MTV condotto da Enrico Silvestrin, Supersonic.

Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo insieme a Morgan, esperienza che lo ha catapultato all’attenzione di tutta Italia. La celebre lite con il compagno di gara, infatti, è diventata un cult e nonostante la squalifica, il successo non è di certo mancato.

Nel 2021 Bugo torna a Sanremo per riprovarci nuovamente, questa volta da solista.

La lite con Morgan a Sanremo 2020

La partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo rimarrà sicuramente indimenticabile nella carriera di Bugo. Presentatosi in gara con Morgan, i due sembravano inizialmente avere un buon feeling.

La loro canzone, Sincero, era stata acclamata dalla giuria e dai giornalisti, convincendo gli esperti. Tuttavia nel corso delle giornate della kermesse i due hanno avuto qualche screzio, fino a che nella serata delle cover del giovedì qualcosa si è rotto.

Dunque, durante la penultima serata, quella del venerdì, la coppia si è presentata sul palco e Morgan ha deciso, in diretta, di cambiare le parole della canzone. Bugo è rimasto spiazzato e sconvolto dalla cosa, tanto che dopo neanche un minuto ha deciso di abbandonare il palco.

La scena è schizzata immediatamente sul web, diventando subito virale e nei giorni successivi non si è fatto che parlare di questo. La vicenda è costata la squalifica alla coppia, ma senza dubbio ha aiutato i due ad essere tra gli argomenti più discussi del 2020 e, in generale, della storia del Festival di Sanremo.

La vita privata: Bugo ha una fidanzata?

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bugo è sposato con sua moglie Elisabetta, che è una diplomatica.

La coppia è convolata a nozze a New Delhi, in India, nel 2011, dove ha vissuto per 4 anni prima di tornare in Italia, a Milano. I due hanno un figlio.

Dove seguire Bugo: Instagram e social

Potete seguire Bugo anche su Instagram al suo profilo ufficiale @b_u_g_o che conta più di 64mila followers.

L’artista utilizza molto i propri canali social, sia per aggiornare i fan sul suo lavoro, sia per condividere momenti di vita privata.

Ovviamente non è mancato un post di riferimento alla sua esperienza a Sanremo.

Sicuramente Bugo continuerà a tenere aggiornati i followers riguardo la sua avventura sanremese.

Bugo a Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 inizia il 2 marzo. Alla conduzione è chiamato per la seconda volta Amadeus. Tra i 26 Big in gara quest’anno troviamo Bugo. Sul palco dell’Ariston per il secondo anno consecutivo, il cantante presenterà la canzone E invece sì. L’artista ha commentato la propria canzone, descrivendo il pezzo che presenterà:

“Ho deciso di tornare semplicemente perché avevo una canzone secondo me valida. Quindi quando mi hanno riconfermato ero molto contento, visto che non potevo dare niente per scontato. Presentare una nuova canzone ed essere di nuovo accettato mi rende molto fiero di quello che faccio. La canzone, E invece sì, è difficile da spiegare. In ogni canzone cerco di mettere un po’ di pensieri miei e un po’ di pensieri generali.

Quindi io mi auguro che colga nel segno e la gente ci si ritrovi. Per me è importante trovare un collegamento empatico con gli altri e credo che questa canzone abbia le caratteristiche per farcela. Per me Sanremo 2021 è l’anno della rinascita, come un po’ lo è per tutti. Mi auguro che la gente ritrovi la voglia di essere positiva senza pensare al passato”

Canzone e testo

Ecco un piccolo estratto del testo di E invece sì, la canzone che Bugo presenterà a Sanremo 2021:

“E invece sì

Na na na na na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti”

Ecco la lista completa dei Big che prenderanno parte a Sanremo 2021, oltre a Bugo.

I Big di Sanremo 2021

Ecco chi sono tutti i Big in gara, con le loro rispettive canzoni, a Sanremo 2021 oltre a Bugo:

