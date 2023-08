Buon compleanno Pago: tutti i VIP che l’hanno raggiunto al party di auguri

Spettacolo | Vip Style

Niccolo Maggesi | 31 Agosto 2023

Tanti auguri a Pago, che il 30 agosto ha spento 52 candeline! Novella vi racconta la serata del suo compleanno attraverso tante foto giunte in redazione, che ritraggono il cantante ed ex gieffino con gli amici che lo hanno raggiunto per celebrare insieme a lui la felice ricorrenza.

Il party di compleanno si è svolto in una location tutt’altro che casuale: il Pura Vida di Forte dei Marmi, diretto dall’imprenditore Manuel Botti.

Pago è un frequentatore abituale del locale, ma soprattutto tra gli animatori più richiesti di cene e ricevimenti delle sere estive in Versilia.

Compleanno Pago: le foto del party

Amici e molti volti noti della TV italiana lo hanno raggiunto per accompagnarlo nella serata, cenando con lui e persino esibendosi sul palco al suo fianco.

Tra di loro, un posto speciale lo hanno occupato Alex Belli e Delia Duran. C’erano poi la pallavolista Veronica Angeloni, anche lei passata dal loft di Cinecittà nella versione VIP del reality più famoso d’Italia, e il difensore del Monza Giulio Donati, originario di Pietrasanta e altro grande amico del festeggiato.

Alex Belli e Pago al microfono Delia Duran intenta a immortalare la serata Veronica Angeloni con Giulio Donati Serena Enardu e Delia Duran Pago e Alex Belli infiammano il pubblico Alex Belli con la compagna Delia Duran e il festeggiato Pago canta accompagnato da Alex Belli al piano

Non poteva mancare la compagna di Pago, Serena Enardu, con cui il cantante si è riconciliato nonostante le turbolenze della loro storia, documentate tra Temptation Island e Grande Fratello VIP.

Ad essersi preso più spazio degli altri al microfono con il festeggiato, soprattutto Alex Belli. L’attore ha approfittato dell’occasione per un vero e proprio show con l’amico, con canti e musica improvvisata alla tastiera mentre Pago lo seguiva alla chitarra.

Gli invitati e tutti i presenti al Pura Vida hanno brindato alla salute di Pago, e il compleanno si è concluso fra luci e candeline accese, anziché sulla tradizionale torta, intorno a un lungo giro di drink.