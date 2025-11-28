Quando inizia e a che ora la nuova edizione di Caduta Libera su Canale 5 con Max Gusti? Ecco cosa sappiamo…

Su Canale 5 torna Caduta Libera

Il tanto atteso ritorno di Caduta Libera su Canale 5 è ormai confermato.

Dopo l’annuncio di Davide Maggio e la conferma ufficiale di Gerry Scotti, Max Giusti prenderà le redini del celebre game show, sostituendo Scotti nella fascia pre-serale.

Ma quando inizia Caduta Libera e a che ora? Il debutto di Giusti avverrà domenica 7 dicembre 2023, con un orario fissato alle 18:40, prima del TG5 delle 20:00.

Quando inizia Caduta Libera su Canale 5 con Max Giusti

Mediaset ha scelto una data strategica per il debutto del famoso game show, come si legge dalla fonte.

La domenica 7 dicembre è infatti un giorno speciale per la rete, in quanto coincide con la prima della Scala di Milano su Rai 1, un evento che stravolgerà la programmazione della concorrenza.

Così l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di anticipare l’inizio di Caduta Libera rispetto alla programmazione iniziale, prevista per gennaio, per sfruttare il palinsesto più libero in quella data.

La nuova edizione del game show

Il passaggio di consegne tra Gerry Scotti e Max Giusti è stato ufficializzato nella puntata di La Ruota dei Campioni di ieri, dove Scotti ha salutato il suo collega come il nuovo volto del gioco.

Nonostante la partenza anticipata, il programma promette di mantenere la formula che lo ha reso uno dei giochi più amati dal pubblico.

Caduta Libera si prepara dunque a una nuova edizione con la presenza di Max Giusti. Il programma si avvarrà anche di nuove meccaniche e di ospiti speciali per arricchire l’esperienza.

Un aspetto interessante riguarda la sovrapposizione di Caduta Libera con le registrazioni di The Wall, altro game show condotto da Giusti. Le riprese di entrambi i programmi sono previste per dicembre, e ciò potrebbe causare un incrocio di impegni per il conduttore, creando un’ulteriore sfida logistica per la produzione.

