1 Sui social Can Yaman sembrerebbe inviare una dedica d’amore a Diletta Leotta: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore

Prosegue la telenovela che sta coinvolgendo Can Yaman e Diletta Leotta. Come ormai tutti ben sappiamo l’amatissimo attore turco e la bellissima conduttrice sembrerebbero aver iniziato una frequentazione, che in questi giorni sta facendo a lungo discutere. A sganciare per prima la bomba su questo flirt è stata Anna Pettinelli durante una diretta su RDS. Successivamente è stato il settimanale Chi a beccare Can e Diletta insieme, prova che i due starebbero uscendo. Nel mentre il fandom di Yaman si è letteralmente diviso. Numerose fan infatti hanno duramente attaccato non solo il protagonista di Daydreamer stesso, che ha già replicato alle accuse, ma anche la presentatrice, che è finita nel mirino degli utenti. I diretti interessati però sembrerebbero farsi beffe del web e dei fan.

Negli ultimi giorni infatti Can e Diletta stanno continuando a lanciarsi messaggi in codice sui social, segno dunque che la loro frequentazione sta procedendo senza intoppi. Adesso come se non bastasse Yaman pare aver inviato una bellissima dedica d’amore alla Leotta, che non è di certo passata inosservata agli occhi del web. Ma scopriamo quello che è accaduto.

Solo poche ore fa Can Yaman ha pubblicato su Instagram una storia con la meravigliosa canzone di Luigi Tenco Mi Sono Innamorato Di Te. A quel punto in molti hanno ipotizzato che l’attore turco abbia voluto inviare una dedica d’amore proprio a Diletta Leotta, che nel mentre non ha ancora replicato.

Cosa starà accadendo dunque in realtà tra Can e Diletta? Che i due a breve decidano di uscire allo scoperto e di confermare la loro relazione? Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.