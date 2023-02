Con quali canzoni hanno partecipato a Sanremo in passato?

Quiz e sondaggi

Stefano D'Onofrio | 3 Febbraio 2023

Sanremo 2023

I big di Sanremo 2023 e le loro canzoni del passato

Molti big di Sanremo 2023 non presenteranno per la prima volta sull’Ariston le loro canzoni. Diversi artisti in gara hanno già partecipato in precedenza, alcuni anche più volte.

È il caso, ad esempio, della grande Anna Oxa che partecipa alla kermesse per la quindicesima volta (entrando nella storia del Festival). Oggi vogliamo mettere alla prova voi lettori con un quiz che soltanto i veri fan di Sanremo saranno in grado di superare.

Qui di seguito vi elenchiamo alcuni cantanti visti più volte sul palco. Vi chiediamo, per ognuno di loro, di indicarci con quale canzone hanno partecipato in passato.

Siete pronti? Mettetevi alla prova con il nostro quiz!