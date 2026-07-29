Con l’estate milioni di donne italiane che portano capelli decolorati, schiariti o trattati chimicamente si trovano ad affrontare un problema spesso sottovalutato: il deterioramento accelerato della fibra capillare causato dall’esposizione al sole, dalla salsedine e dal cloro delle piscine. Un danno che non si limita alle giornate in spiaggia, ma che si accumula quotidianamente. Il mercato beauty italiano sta rispondendo a questa esigenza con formulazioni sempre più mirate e stagionali.

I capelli trattati sono i più esposti ai danni estivi. I consigli di Narciso Parrucchieri

Lorenzo Chiaro, parrucchiere specializzato nel biondo e fondatore di Narciso Parrucchieri a Figline Valdarno, vicino Firenze, conosce bene il problema di come i capelli trattati si danneggiano in estate. «Il capello schiarito è già di per sé un capello più sensibilizzato, più svuotato. Quello che rischia è di spezzarsi, danneggiarsi e arrivare a fine estate dovendo tagliare la maggior parte della lunghezza, creando un vero disastro» spiega Chiaro, che da anni lavora con clienti che si presentano a settembre con chiome compromesse. Il punto centrale, secondo gli esperti, è che la protezione dei capelli dal sole non viene ancora percepita come una necessità quotidiana.

Se per la pelle l’uso della crema solare è ormai un gesto acquisito, per i capelli la situazione è ben diversa. «Una cosa che voglio sottolineare è che a prescindere che si vada al mare o meno, quando si è esposte al sole bisogna sempre proteggere i capelli. Anche una semplice passeggiata o una corsetta: è lo stesso sole e in quel momento sta aggredendo il capello». Il mercato globale dei cosmetici sta vivendo una fase di forte innovazione proprio nel segmento delle protezioni solari. Per l’estate 2026 le formulazioni sono sempre più high-tech e multitasking, capaci di proteggere non solo la pelle, ma anche i capelli e persino l’ambiente marino. In Italia il comparto cosmetico si conferma un mercato in salute che premia chi investe in prodotti specifici e performanti.

Proprio in questa direzione si muove la linea Dolce Sole, sviluppata dal salone Narciso Parrucchieri e composta da shampoo, maschera e spray protettivo. Lo shampoo è formulato specificamente per lavaggi frequenti, con tensioattivi più delicati rispetto ai prodotti invernali, proprio perché in estate la frequenza dei lavaggi aumenta inevitabilmente. La maschera punta su una nutrizione intensa per compensare lo stress cui la fibra capillare è sottoposta. Lo spray, definito da Chiaro il pezzo forte della linea, è un prodotto multibeneficio. «Lo spray è un grandissimo alleato perché idrata, fa da termoprotettore, districa, protegge il colore e ha la protezione solare al suo interno. Fa sì che il sole non sia più un nemico per i capelli».

Ma al di là dei singoli prodotti, quello che emerge è un approccio alla cura dei capelli estivi che parte dalla consapevolezza e dalle buone abitudini. Il consiglio più importante riguarda il momento immediatamente successivo al bagno in mare o in piscina: sciacquare subito i capelli per rimuovere salsedine o cloro e poi riapplicare la protezione. Un gesto semplice che può fare la differenza. Il fenomeno dei capelli sensibilizzati, cioè quelli che presentano doppie o triple punte e una struttura compromessa da trattamenti chimici e stress meccanico, è in crescita costante. Non si tratta solo di un problema estetico ma di un indicatore dello stato di salute della fibra capillare. Un aspetto interessante riguarda l’evoluzione del modello di business dei saloni di parrucchiere italiani. Narciso Parrucchieri ha affiancato al salone fisico un e-commerce che spedisce in tutta Italia, nato dall’osservazione che le clienti del salone acquistavano i prodotti usati durante i trattamenti.