Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Carmen Russo, dal chi è, all’età, all’altezza, al matrimonio con Enzo Paolo Turchi, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Carmen Russo

Nome e Cognome: Carolina Fernanda Russo, in arte Carmen Russo

Data di nascita: 3 ottobre 1959

Luogo di Nascita: Genova

Età: 61 anni

Altezza: 1,69 m

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: ballerina, showgirl e attrice

Fidanzato: Carmen è sposata con Enzo Paolo Turchi

Figli: Carmen ha un figlia, Maria

Tatuaggi: Carmen non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @carmenrussoreal

Biografia, età e altezza

Carolina Fernanda Russo, in arte Carmen Russo, nasce a Genova il 3 ottobre 1959. La sua età è dunque di 61 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,69 m. Della sua vita privata sappiamo che fin da bambina si appassiona alla danza classica, e inizia così a prendere lezioni, migliorando a poco a poco sempre di più.

E ancora della sua sfera privata sappiamo che lo scorso anno Carmen ha dato un triste annuncio tramite il suo profilo Instagram ufficiale. La Russo ha infatti svelato che sua madre Giuseppina, alla quale è sempre stata molto legata, è morta. Il dolore della showgirl è stato fortissimo, e poche ore dopo la scomparsa della mamma, la ballerina ha speso per lei delle bellissime parole sui social, che hanno commosso il web intero. Queste le dichiarazioni di Carmen in merito:

“Cara mamma Giuseppina ci hai lasciato e sei volata in cielo. Così abbiamo detto a Maria, noi abbiamo il cuore a pezzi. Non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce. Grazie mamma per avermi amata e cresciuta, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi mamma, ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore. E ora sei con papà. La vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Ti amiamo mamma Giuseppina. Carmen, Enzo Paolo e Maria”

Ma scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, fino ad arrivare alla nascita della figlia Maria.

Carmen Russo: il matrimonio con Enzo Paolo Turchi e la nascita della figlia Maria

Come ben sappiamo da anni Carmen Russo è sposata con Enzo Paolo Turchi. I due si sono conosciuti negli anni ’80 e fin da subito è nato un amore folle, che ancora oggi fa invidia a tutte le coppie del mondo dello spettacolo, e non solo. Nel 1987 la coppia decide di unirsi in matrimonio, ma la gioia più grande arriva solo nel 2013, quando la showgirl, all’età di 54 anni, annuncia di essere in attesa di una figlia.

Carmen e Enzo grazie alla fecondazione assistita hanno così messo al mondo la piccola Maria, che fin da subito è stato il centro della loro vita. Tuttavia per la Russo e per Turchi non sono mancate una valanga di critiche. In molti hanno infatti condannato la scelta dei due di diventare genitori in età così avanzata. Ciò nonostante la coppia è sempre andata avanti per la sua strada, senza curarsi delle malelingue.

Solo lo scorso anno, durante un’ospitata a Mattino Cinque, Carmen Russo ha parlato della sua scelta di avere una figlia dopo i 50 anni, e in merito ha dichiarato:

“Non è che mi sono svegliata a 50 anni, che comunque, con tutto il rispetto, è possibile. Io ho iniziato che avevo 42 anni, quando mi sono resa conto che avevo delle difficoltà. Lo rifarei immediatamente, la mia vita potrebbe essere anche uno spot per sostenere la maternità in età un pochino più over. Però io dico che è meglio fare i figli da giovani. È giusto così. Ci possono essere delle eccezioni, in modo che delle donne come me non si possano privare di diventare mamme. Per me è stato il più grande successo della mia vita, della mia carriera, di tutto, della mia storia d’amore”.

Scopriamo adesso tutto sulla carriera di Carmen Russo.

Carriera

La carriera di Carmen Russo inizia nei primi anni ’70, quando inizia a partecipare come modella ad alcuni concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia. Poco dopo debutta al cinema, ottenendo varie parti in diverse pellicole, variando dal genere horror all’erotico. Come se non bastasse la showgirl inizia anche a posare per dei servizi di nudo integrale su riviste come Playboy e Playmen. Carmen lavora anche in televisione alla fine degli anni ’70 per le nascenti televisioni private, prendendo parte a trasmissioni come La bustarella in onda su Antenna 3 Lombardia e in seguito Signorine grandi firme su Rai 3.

Successivamente affianca Raimondo Vianello nella trasmissione Stasera niente di nuovo e prende parte anche a Colosseum su Rai 1 nell’estate 1983. Negli anni a venire diventa protagonista di alcuni amatissimi e storici varietà, come Drive In, dove si esibisce in numerosi balletti e nella sigla finale del programma. Nel 1985 partecipa alla seconda edizione di Risatissima, per poi entrare nel cast di Grand Hotel. La troviamo poi in Un fantastico tragico venerdì, condotto da Carmen stessa insieme a Paolo Villaggio. L’anno seguente passa in Rai e prendere parte al varietà Io Jane tu Tarzan. In seguito conduce insieme al mago Silvan lo spettacolo natalizio di magia Sim salabim.

E ancora la carriera di Carmen Russo continua quando nei primi anni ’90 partecipa a Domenica In, dove si esibisce in numerosi balletti e conduce un gioco telefonico. Successivamente si sposta in Spagna, dove in due anni conduce 60 puntate del quiz VIP Noche. A seguire conduce sempre su Telecinco il programma La batalla de las estrellas. Torna poi in Italia, dove registra due stagioni del programma sexy Notte italiana. Nel 1995 torna ancora una volta in Rai, con il varietà Stelle sull’acqua.

Nel 2003 torna alla conduzione, stavolta nel programma Stupido Hotel. Tuttavia la puntata pilota non ottiene un enorme successo e la trasmissione viene cancellata. Nello stesso anno diventa concorrente della prima edizione de L’Isola dei Famosi, venendo eliminata nel corso della settima puntata. Tre anni più tardi la Russo torna a partecipare al reality, stavolta in Spagna, dove vince la trasmissione. Dal 2003, come se non bastasse, si occupa anche di una scuola di danza a Napoli insieme al marito con il quale, nel gennaio del 2014, apre un’altra scuola a Palermo.

Nella stagione televisiva 2006-2007 Carmen Russo è nel cast fisso di Buona domenica, venendo riconfermata anche per l’edizione successiva. Nell’estate del 2008 gira le piazze d’Italia con il Carmen Show, spettacolo di due ore nel quale si esibisce con quattro ballerini e quattro ballerine, reinterpretando anche sue vecchie sigle, con le coreografie di Enzo Paolo Turchi. Nel 2009 pubblica il libro autobiografico La mia nuda verità. Nel 2012 torna ancora una volta a L’Isola dei Famosi, venendo eliminata nel corso dell’ottava puntata.

Negli anni a venire la troviamo come opinionista in alcuni programmi di Canale 5, tra i quali Mattino cinque, Pomeriggio cinque, Domenica Cinque, Capodanno Cinque e Domenica Live. Nel 2014 torna alla recitazione, quando è tra i protagonisti del cortometraggio Un fidanzato modello, diretto da Andrea Vialardi, e partecipa a tre episodi di Chiringuito de Pepe, serie televisiva spagnola in onda su Telecinco.

Da ottobre del 2017 Carmen Russo partecipa come concorrente, a partire dalla sesta puntata, alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, rimanendo in casa soltanto per due settimane. Nello stesso anno partecipa insieme al marito Enzo Paolo Turchi a Bake Off Celebrity Edition nella serata dell’8 dicembre 2017. Nel 2018 pubblica il suo secondo libro autobiografico Completamente io. Desideravo essere chiamata mamma. A settembre 2020 arriva per lei una nuova grande opportunità: Tale e Quale Show.

Chi è Carmen Russo: dove seguirla su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Carmen Russo possono seguire la showgirl tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

La ballerina ha già raggiunto i 253 mila follower, e senza dubbio i numeri nelle prossime settimane potrebbe aumentare ancora di più.

Su Instagram la Russo ama condividere tutti i momenti più bella della sua vita privata, in compagnia con Enzo Paolo Turchi e sua figlia Maria, e della sua carriera. Come se la caverà Carmen Russo a Tale e Quale Show?

Carmen Russo a Tale e Quale Show

Parte il 18 settembre la nuova edizione di Tale e Quale Show, che ancora una volta vedrà la conduzione di Carlo Conti. 10 saranno i concorrenti che gareggeranno al programma di Rai 1 e tra essi ci sarà anche Carmen Russo, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza.

Ecco cosa svela lei in merito alla sua partecipazione a Leggo.it:

“Mai fatto niente del genere in vita mia. Però sono una cui piace mettersi in gioco. Sì: per canticchiare canticchio. Malgioglio aveva pure scritto qualcosa per me al tempo di Risatissima in tv, che poi riprendevo nelle feste di piazza. Solo che Tale e Quale non è una sagra di paese. Ma non è neppure Sanremo, se è per questo. L’ho fatto nella prima edizione dell’Isola dei Famosi, quando quella lì era ancora un’avventura vera, in mezzo alla natura tropicale. L’ho rifatto nell’Isola dei Famosi spagnola, che ho pure vinto. E l’ho rifatto ancora per la mia terza Isola, quella dei reduci. E volete che mi tiri indietro davanti ad un normale palcoscenico, per quanto impegnativo?”.

Scopriamo ora chi ci sarà a Tale e Quale Show oltre a Carmen Russo.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Oltre a Carmen Russo a partecipare a Tale e Quale Show ci sono altri 9 concorrenti.

Ecco di chi si tratta:

Scopriamo ora dove poter seguire Carmen Russo su Instagram.

Le imitazioni di Carmen Russo

Come in ogni edizione, a Tale e Quale c’è spazio anche per omaggi e ricordi. Carmen Russo nel corso della prima puntata ha interpretato Stefania Rotolo.

Per la seconda puntata, invece, interpreterà Sabrina Salerno!

Novella 2000 © riproduzione riservata.