Chi è Francesca Manzini? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Conosciamo meglio Francesca Manzini, speaker e imitatrice talentuosa, ora concorrente di Tale e Quale Show. Ecco tutto ciò che c’è da sapere: l’età, l’altezza, la vita privata e fidanzato, programmi TV e radio e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Francesca Manzini

Nome e Cognome: Francesca Manzini

Data di nascita: 10 agosto 1990

Luogo di Nascita: Roma

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: speaker radiofonica e imitatrice

Fidanzato: È fidanzata con Christian Vitelli

Figli: Francesca Manzini non ha figli

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: f_manza1

Francesca Manzini età, biografia e altezza

Ecco alcuni spunti circa la biografia di Francesca Manzini, concorrente della prossima edizione di Tale e Quale Show 2020. Nata a Roma il 10 agosto 1990, l’età della speaker è di 30 anni. L’altezza corrisponde invece a 1 metro e 70 centimetri. Non conosciamo, invece, il peso.



Fin da piccola Francesca si è avvicinata al mondo delle imitazioni, cimentandosi con le parodie di professori e non solo.

Per chi non lo sapesse, tra l’altro, la Manzini è figlia del Team manager della Lazio. Suo padre è infatti Maurizio Manzini, pilastro della società biancoceleste. Il signor Maurizio ha trasmesso il suo amore per il calcio (e per la Lazio) anche a Francesca, la quale si dice patita del mondo del pallone. Ma la vita della Manzini, purtroppo, non è sempre stata così facile per via della malattia che l’ha colpita. Riviviamo quel momento nel prossimo paragrafo.

Vita privata: malattia e fidanzato

Come dicevamo c’è un doloroso aneddoto che caratterizza la vita privata di Francesca Manzini. In adolescenza, infatti, l’imitatrice ha sofferto di una malattia molto frequente, legata ai disturbi alimentari.

Purtroppo ha alternato periodi di bulimia ad anoressia, arrivando a pesare 47 kg. Per ben 6 anni Francesca Manzini ha dovuto lottare contro questa battaglia e non sono mancate le difficoltà.

A inizio 2020, tra l’altro, ha dovuto sottoporsi a intervento chirurgico per l’asportazione del tumore al collo dell’utero. È stata lei stessa a raccontare tutto sui social.

Che altro sappiamo della sua vita privata? Francesca Manzini ha avuto una storia con lo sportivo Juan Martin Fagiani. Nonostante la fine della relazione hanno mantenuto buoni rapporti.

Ma adesso Francesca ha un fidanzato? Grazie ai social abbiamo scoperto che ha intrapreso una relazione con Christian Vitelli. La loro frequentazione è nata durante il lockdown e tra loro è scattato il colpo di fulmine. Per tutta la quarantena si sono sentiti di frequente e appena possibile hanno dato ufficialmente il via alla loro storia, presentandosi ad entrambe le famiglie. Sono molto innamorati e non mancano occasione di scambiarsi romantici gesti anche pubblicamente.

Dove seguire Francesca Manzini: Instagram e social

Probabilmente vi state chiedendo se c’è modo di poter seguire Francesca Manzini sui social. La risposta è sì. L’imitatrice è davvero molto attiva sul web e con il suo pubblico condivide tutto ciò che la riguarda personalmente. È proprio sulle piattaforme in cui è iscritta che ha fatto sapere della sua relazione con il fidanzato Christian.

Chi ha piacere può sostenerla su Instagram, Facebook e Twitter.

Carriera: radio e programmi TV

Da prima animatrice nei villaggi turistici, Francesca Manzini si è fatta via via largo nel mondo dello spettacolo grazie alla dote innata delle imitazioni (lo faceva anche a scuola con i suoi professori). La sua carriera infatti ha preso il via proprio così, quando ha vestito i panni di personaggi del calibro di Mara Venier, Sabrina Ferilli, Ilary Blasi, Simona Ventura o ancora Belen Rodriguez e Asia Argento. Ma sono davvero tantissimi i personaggi che è in grado di imitare. La Manzini è approdata TV nel 2009 come imitatrice, per l’appunto, a Festa italiana su Rai 1. A seguire la sua carriera si è spostata su Sky con il simpatico programma satirico de Gli Sgommati, per poi spaziare tra Mediaset e Rai.

Talmente tanto grande il suo talento che Maria De Filippi l’ha fortemente voluta per la versione Vip di Amici, chiamata per l’occasione Amici Celebrities. Qui Francesca Manzini ha non solo evidenziato il suo enorme talento per le imitazioni, ma ha mostrato grande padronanza anche nel canto e nel ballo, tanto da risultare tra i concorrenti più completi dell’intera edizione.

Sempre su Canale 5 ha lavorato a Striscia la Notizia e ha avuto anche il piacere di condurre la trasmissione accanto a Gerry Scotti.

Ma ecco, nel dettaglio, tutti i programmi TV di cui è stata protagonista nel ruolo di imitatrice, concorrente, inviata e conduttrice:

Festa italiana

Da lì a là, in viaggio con Bravograzie

Gli sgommati

Aniene 2 – Molto rigore per nulla

Virus – Il contagio delle idee

Matrix Chiambretti

Vieni da me

Mai dire Talk

Amici Celebrities

Striscia la notizia

Enjoy – Ridere fa bene

Tale e quale show

Ma non solo, perché Francesca Manzini lavora anche in radio.

È infatti una degli speaker radiofonici di RDS. Qui ha debuttato nel 2016 nel programma Tutti Pazzi per RDS, insieme a Rossella Brescia e Barty Colucci. A seguire, due anni più tardi, è stata affidata lei la conduzione della versione mattutina della trasmissione radiofonica, accanto a Max Pagani.

E non è finita qui, perché Francesca Manzini ha lavorato a teatro come ballerina e corista per lo spettacolo I promessi sposi – Opera Moderna, ispirato al grande romanzo di Alessandro Manzoni e diretto e scritto da Michele Guardì. anche grandi abilità recitative, tanto che ha preso parte ad un episodio della serie TV Squadra Mobile e nel film di Carlo Verdone, Benedetta Follia.

Francesca Manzini a Tale e Quale Show

Il 18 settembre è la data d’inizio della nuova edizione (la decima) di Tale e Quale Show, condotta ancora una volta dall’inarrestabile Carlo Conti. Il presentatore sarà supportato dalla presenza della giuria formata da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello.

Tra i concorrenti in gara troviamo anche Francesca Manzini, la quale ha deciso di mettersi alla prova in questa gara di imitazioni. Sarà certamente una nuova sfida per lei, che già lo fa di mestiere, ma non per questo sarà meno complesso.

Ovviamente Francesca cercherà di dimostrare il massimo e mostrare a tutti il suo potenziale e talento. Siamo certi conquisterà la giuria e il pubblico da casa, a lei molto affezionato.

Ma chi saranno i suoi antagonisti? Scopriamoli insieme…

I concorrenti di Tale e Quale

Francesca Manzini approda a Tale e Quale Show, tra i 10 concorrenti della nuova edizione del programma. Ma chi sono tutti gli altri? Partiamo dall’elenco degli uomini:

Mentre invece per le donne, vediamo:

Si tratta di un cast dove il talento non manca di certo. L’asticella anche quest’anno è davvero alta. Chi sarà il vincitore del programma? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo! In bocca al lupo a tutti i partecipanti.

