Chi è Luca Ward? Età, moglie, figli, film, programmi TV e Instagram

Tutto su Luca Ward, noto attore e doppiatore e direttore di doppiaggio. Conosciamolo meglio: l’età, le origini del cognome, la carriera con film e programmi TV a cui ha partecipato. Per passare poi alla vita privata con moglie e figli e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Luca Ward

Nome e Cognome: Luca Ward

Data di nascita: 31 luglio 1960

Luogo di Nascita: Roma

Età: 60 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: 80 kg (fonte chiecosa)

Segno zodiacale: Leone

Professione: attore, doppiatore, direttore di doppiaggio

Moglie: è stato sposato con Claudia Rizzi, ora con Giada Desideri

Figli: Ha dei figli

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: @lucaward_real

Luca Ward età, biografia e origini del cognome

Che informazioni abbiamo della biografia di Luca Ward? L’attore è nato ad Ostia (Roma) il 31 luglio 1960, la sua età dunque è di 60 anni. Quanto è alto? L’altezza corrisponde a 1 metro e 84 centrimetri, mentre il peso a 80 kg.

Ma quali sono le origini del cognome di Luca Ward? Facendo una piccola ricerca abbiamo scoperto che è un popolare Old English (o inglese antico), risalente alla prima conquista normanna del 1066 e l’Irlanda, comune nei Paesi di lingua inglese. Questo quanto emerso da una apposita pagina di Wikipedia dedicata all’origine dei cognomi.

Che altro sapere sulla sua biografia? Luca Ward è figlio d’arte ed è cresciuto in una famiglia di doppiatori. Sia il padre Aleandro che il nonno Carlo Romano facevano i doppiatori e grazie a loro ha nutrito profondo interesse per questo mestiere.

Vita privata: moglie e figli di Luca Ward

Cosa conosciamo della vita privata di Luca Ward? Il doppiatore ha due fratelli Monica e Andrea.



L’attore ha alle spalle diverse relazioni. Il primo matrimonio è quello con la doppiatrice Claudia Razzi. Con lei ha avuto una figlia di nome Guendalina. Anch’essa ha seguito le orme dei suoi genitori e lavora nel mondo della recitazione e doppiaggio.

Successivamente Luca si è sposato con Giada Desideri. L’attrice è diventata sua moglie nel luglio 2013. Dopo diversi anni di relazione, ma pur sempre prima del matrimonio, hanno avuto due figli: Lupo nato nel 2007, mentre Luna nel 2009.

Carriera

La carriera di Luca Ward ha preso il via quando era ancora molto giovane. Ma non si è occupato solo di ricoprire il ruolo di attore, ma anche di doppiatore e direttore di doppiaggio. Al momento è uno dei più apprezzati e stimati nel settore.

Doppiaggio

In tutti questi anni Luca Ward ha prestato la sua voce a diversi divi del cinema. Si passa da Pierce Brosnan (007 e Mamma mia! Ci risiamo e non solo) a Samuel L. Jackson in tanti film come Pulp fiction, per passare a Russel Crowe doppiato, ad esempio, ne Il Gladiatore. E ancora Kevin Costner, Antonio Banderas e tanti altri.

Ha prestato la sua voce anche a Peter Gallagher (Sandy Cohen) nell’intramontabile The O.C. o ancora Corto Maltese nell’omonima seria animata. Per non parlare de Il Dottor Facilier in La principessa e il ranocchio o Mufasa nel live action de Il Re Leone. Elencarli tutti sarebbe davvero impossibile!

Teatro

Tra i tanti lavori a cui Luca Ward ha lavorato a teatro ricordiamo:

Ballata per Tommaso

La fiaccola sotto il moggio

La valigia

La giovine Italia

My Fair Lady

Tutti insieme appassionatamente

Mamma Mia!

The Full Monty

Film e fiction con Luca Ward

La carriera di Luca Ward è iniziata da bambino, quando ha iniziato a recitare per degli sceneggiati di casa Rai. Nel 1984 poi la svolta, quando a debuttato nel film Chewingum, diretto dal grande Gigi Proietti. Tra le fiction e i film ricordiamo:

Demetrio Pianelli

Il conte di Montecristo

E le stelle stanno a guardare

Chewingum

The House of Chicken

Incantesimo

La squadra 2

Don Matteo

Centovetrine

Elisa di Rivombrosa

Dentro la città

Dalla parte giusta

Donna detective

7 km da Gerusalemme

Capri

Animanera

Scusa ma ti chiamo amore

Piazza Giochi

Nauta

Non smettere di sognare

Rex

Le tre rose di Eva

Le leggi del desiderio

Braccialetti Rossi 3

Un posto al sole

La mia seconda volta

Sotto il sole di Riccione

Programmi TV

Luca Ward è stato concorrente, conduttore e speaker di diversi programmi sia in TV che in radio programmi. Negli

L’oroscopo di Radio italia – conduttore

– conduttore L’isola dei famosi – concorrente

– concorrente Una notte per Caruso – conduttore

– conduttore Great Migrations – speaker

– speaker North America – speaker

– speaker Latitudine Soul – speaker

– speaker Ulisse – Il piacere della scoperta – voce narrante

– voce narrante Linea blu

Tale e quale show – concorrente

Dove seguire Luca Ward: Instagram e social

Luca Ward non è amatissimo solo in TV e al cinema, ma anche sui social.

L’attore è presente su tutte le maggiori piattaforme, dove oltre a raccontare di sé e della sua vita privata, parla anche dei lavori che l’hanno coinvolto in passato e attualmente. Spesso condivide anche post molto ironici.

È possibile seguire Luca su Instagram e Facebook. Su Twitter, invece, sembra aver disattivato il profilo tempo fa.

Luca Ward a Tale e Quale Show

In data 18 settembre ha inizio la decima edizione di Tale e Quale Show 2020, condotta ancora una volta da Carlo Conti. Al suo fianco la giuria di esperti formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, che con i loro voti sanciranno il migliore tra i concorrenti.

In gara, tra i protagonisti, troviamo anche l’amatissimo Luca Ward, il quale ha accettato con grande entusiasmo di mettersi in gioco in questa grandiosa avventura.

Sarà sicuramente divertente e curioso vedere l’attore e doppiatore destreggiarsi sul palco e prendere le sembianze dei divi della musica italiana e internazionale. Come se la caverà?

Intanto vediamo tutti gli altri concorrenti in gara a Tale e Quale Show insieme a Luca Ward….

I concorrenti di Tale e Quale

In totale quest’anno sono 10 i partecipanti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Ecco l’elenco degli uomini:

Per le donne, invece, troviamo i seguenti nomi:

Un cast davvero di altissimo livello. Tra loro ci sarà solo un vincitore: chi sarà il più meritevole? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo! In bocca al lupo a Luca Ward e tutti i partecipanti.

