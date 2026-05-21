C’è davvero grande attesa per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi che, come già saprete, presenterà molte differenze rispetto al passato, cominciando dalla non diretta alla nuova location. Al timone ci sarà Belen Rodriguez e, secondo le ultime indiscrezioni, tra i possibili naufraghi un’altra ex di Stefano De Martino, ovvero Caroline Tronelli. Ma, come avrà reagito il conduttore napoletano a questa notizia?

Caroline Tronelli naufraga all’Isola dei Famosi condotta da Belen Rodriguez?

C’è ancora mistero su chi saranno i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che sarà molto diversa dalle precedenti edizioni, in particolare per la location, si passa dall’Honduras alle Filippine, e per il fatto che non sarà più in diretta ma registrata, in pratica come “Temptation Island“. Al timone di questa nuova edizione del reality show ci sarà Belen Rodriguez, al ritorno a Mediaset. Ma attenzione, nelle ultime ore è uscito un nome davvero clamoroso come possibile naufrago, ovvero quello di Caroline Tronelli, l’ultima ex fidanzata ufficiale di Stefano De Martino! A lanciare l’indiscrezione Alberto Dandolo su Oggi: “la notizia clamorosa è che tra i naufraghi in gara spicca Caroline Tronelli, ultima e chiacchierata fidanzata di Stefano De Martino. Il destino televisivo di Belen potrebbe dunque, ancora una volta, intrecciarsi con quello sentimentale del suo ex marito.”

Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi condotta da Belen: la reazione di Stefano De Martino

Alberto Dandolo su Oggi ha lanciato l’indiscrezione: l’ex fidanzata di Stefano De Martino, Caroline Tronelli, naufraga all’Isola dei Famosi condotta dall’ex moglie del conduttore napoletano, Belen Rodriguez. Una notizia, che se confermata, sarebbe davvero clamorosa. Ma, in tutto ciò, come avrà reagito De Martino? A quanto pare non bene, ecco cosa scrive Dandolo: “Secondo quanto ci risulta, Stefano non vedrebbe di buon occhio né la conduzione di Belen né tantomeno la partecipazione di Caroline come concorrente. Il motivo? Da sempre il volto di Affari Tuoi sta lavorando con grande attenzione sulla propria immagine pubblica, cercando di allontanarsi definitivamente dal gossip sentimentale che per anni lo ha inseguito. Stefano sente il bisogno di prendere le distanze dall’esposizione mediatica della sua vita privata.” Ancor di più in questo periodo, visto che sarà proprio lui a condurre il prossimo Festival di Sanremo e finire al centro del gossip non entrerebbe certo nei suoi piani.

Isola dei Famosi 2026, qual è l’obiettivo di Caroline Tronelli?

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli è finita lo scorso anno, per motivi che non sono mai stati rivelati. Secondo Dandolo la Tronelli sarà una dei naufraghi che partiranno per le Filippine per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Belen. Sempre secondo quanto si legge su Oggi, l’obiettivo di Caroline sarebbe quello di sfruttare la popolarità ottenuta grazie alla relazione con il conduttore napoletano per poter sfondare nel mondo dello spettacolo.