Stefano De Martino torna single, sarebbe finita con Caroline
Sarebbe finita, secondo quanto si mormora in queste ore, la storia d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi sarebbe nuovamente single.
Questa estate uno dei protagonisti assoluti della cronaca rosa è stato Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi è infatti finito al centro del gossip per via della sua nuova storia, quella con Caroline Tronelli. Per settimane i due sono stati paparazzati insieme e sembrava che la relazione fosse più seria del previsto. Adesso però, stando a quanto fa sapere Santo Pirrotta su Vanity Fair, pare che le cose siano cambiate.
Secondo quanto riferito, De Martino sarebbe tornato single e la storia d’amore con la Tronelli sarebbe giunta al termine. Ma non è finita qui. Sempre secondo l’esperto di gossip, ad avere un ruolo determinante nella rottura sarebbe stata nientemeno che Gilda Ambrosio, ex fiamma di Stefano. Questo quanto si legge in merito: “Le voci di una crisi si rincorrono da tempo, tanto che i due non appaiono più insieme sui social e non vengono più paparazzati insieme da tempo. Pare che la presenza un po’ troppo ingombrante della ex del presentatore, Gilda Ambrosio, possa avere avuto un peso”. Attualmente però i diretti interessati non hanno ancora commentato i recenti gossip e al momento dunque vi invitiamo a prendere con le pinze le voci di corridoio.
Di recente intanto Stefano De Martino è tornato a commentare la sfida con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna e in merito ha dichiarato:
“Questa sfida mi ha acceso. Giustamente la concorrenza si è riorganizzata e ha tirato fuori l’artiglieria pesante. […] L’access prime time è affezione, abitudine- Quando inizi a guardare la stessa cosa tutti i giorni, si crea una familiarità e tu decidi di cenare con quella persona, con quel volto, con quella voce. Credo che Gerry sia il volto più familiare che ci sia”.