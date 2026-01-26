Conduttrice della trasmissione di Rai 1 La Volta Buona, conosciamo meglio chi è Caterina Balivo: età, marito, figli e Instagram

A seguito di qualche anno di assenza con un programma tutto suo in Rai 1, nel 2023 Caterina Balivo ha fatto il suo ritorno alla conduzione de La Volta Buona. Sulla presentatrice però i telespettatori vogliono sapere tutte le curiosità che la riguardano, come l’età, la vita privata, il marito, i figli e dove seguirla su Instagram e social network.

Chi è Caterina Balivo

Nome e Cognome: Caterina Balivo

Data di nascita: 21 febbraio 1980

Luogo di nascita: Napoli

Età: 45 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Segno zodiacale: Pesci

Professione: conduttrice televisiva ed ex modella

Marito: Caterina Balivo è sposata con Guido Maria Brera

Figli: Caterina ha due figli, Guido Alberto e Cora

Tatuaggi: Caterina Balivo non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @caterinabalivo

Caterina Balivo età, altezza e biografia

Dov’è nata Caterina Balivo e quanti anni ha? La conduttrice è nata a Napoli il 21 febbraio 1990. Di che segno zodiacale è? La presentatrice Rai è del segno zodiacale dei Pesci. La sua età oggi è di 45 anni. È cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta, città di origine della sua famiglia.

Vi state chiedendo quanto è alta e qual è il peso di Caterina Balivo? sappiamo che la sua altezza corrisponde a 1 metro e 73 centimetri, mentre per il peso non abbiamo certezza precisa.

Conduttrice ed ex modella, Caterina è tra le più apprezzate del mondo della televisione e dal 2023 la ritroviamo alla guida de La Volta Buona.

Vita privata

La conduttrice Caterina Balivo è una persona molto riservata e della vita privata non si conosce tantissimo. Sappiamo che in passato ha avuto una lunga relazione con il dirigente d’azienda Nicola Maccanico.

Come si chiama il marito di Caterina Balivo e chi è? La presentatrice è sposata dal 30 agosto 2014 con rito civile insieme a Guido Maria Brera, stimato dirigente e scrittore. Il matrimonio ha avuto luogo a Capri.

Prima delle nozze la presentatrice e Brera hanno avuto un figlio e il 29 maggio 2012 di nome Guido Alberto. Cinque anni più tardi, il 16 agosto 2017 per la precisione, è nata la secondogenita Cora. Questi sono i nomi dei figli, semmai foste curiosi.

Che macchina ha Caterina Balivo? Una delle tante domande che si pongono gli utenti. Al momento non sappiamo rispondere a tale quesito da parte dei più curiosi!

Tra le curiosità sappiamo che la Balivo è molto tifosa del Napoli. Quando la squadra guidata dall’allora allenatore Luciano Spalletti nel 2023 ha vinto il suo terzo Scudetto della storia, è stata la prima a festeggiare, così come accaduto nel 2025 per il quarto.

Dove seguire Caterina Balivo: Instagram e social

In tutte le maggiori piattaforme è possibile seguire Caterina Balivo: da Facebook a Instagram e Twitter.

La conduttrice ama restare a contatto con il proprio pubblico e sui social network condivide molto di sé. Nelle sue pagine ufficiali troviamo infatti sia scatti di vita privata che ricordi di lavoro attuali e/o passati.

Nel 2023 in occasione della Mostra del Cinema di Venezia a cui ha presenziato in qualità di ospite con il marito Guido Maria Brera, Caterina Balivo ha conquistato il web.

Le telecamere infatti hanno ripreso il momento in cui la coppia ha incontrato Patrick Dempsey e c’è stato un caloroso scambio di saluti. Il video è diventato virale sui social e ha conquistato tutti.

Carriera

La carriera di Caterina Balivo è esplosa dopo la sua partecipazione a Miss Italia, in cui si è classificata terza. Questo però non l’ha fermata e nel corso degli anni si è fatta largo nel mondo della TV e dello spettacolo italiano, come vedremo nel paragrafo dedicato ai programmi in cui l’abbiamo vista.

Nella carriera di Caterina Balivo c’è anche la radio. È stata protagonista di diverse trasmissioni radiofoniche. Pensiamo ad Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo nel 2011-2012, poi Christmas Nightfly sempre su Radio Monte Carlo nel 2011. Poi protagonista del podcast Ricomincio dal no nel ruolo di speaker nel 2021. E infine Cattivissim* su Rai Radio 2 nello stesso anno.

Al cinema invece l’abbiamo vista nel film Il regalo di Anita nel 2003, ma anche a teatro con diversi spettacoli. Ha fatto anche la comparsa in alcune pubblicità famose.

In carriera Caterina Balivo ha ottenuto anche diversi riconoscimenti come il Telegatto e non solo.

Caterina Balivo a Miss Italia

L’esordio a Miss Italia è arrivato nel 1999. Nel concorso di bellezza si è presentata come Miss Amarea Moda Mare Campania. Si è classificata terza nella finale di Salsomaggiore Terme.

Questo le ha poi aperto le porte come valletta di Fabrizio Frizzi a Scommettiamo che…?, nella settimana stagione. Per poi collaborare ancora come inviata nello show di Carlo Conti, I Raccomandati, ma anche a Miss Italia e le versioni Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

Detto Fatto

È Detto Fatto il programma su Rai 2 condotto da Caterina Balivo dal 2013 al 2018. Esiste anche lo spin off Detto Fatto Night andato in onda invece nel 2015.

Vieni Da Me con la Balivo

Dal 2018 al 2020 Caterina Balivo è stata al timone di conduzione di Vieni Da Me. Il programma andava in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Improntato come talk show e rotocalco ha invitato personaggi italiani a internazionali.

Tra loro pensiamo per esempio a Stefania Spampinato, star di Grey’s Anatomy e Station 19. Ex ballerina e attrice siciliana di successo, la Spampinato è stata ospite di una bella intervista proprio nel salotto della Balivo.

Il Cantante Mascherato

Nel corso della stagione 2021/2022 di Rai 1, Caterina Balivo ha ricoperto il ruolo di giurata a Il Cantante Mascherato. Insieme ai suoi colleghi era incaricata a indagare sui personaggi che si nascondevano dietro le maschere.

La Volta Buona con Caterina Balivo

Prima del suo ritorno, in tanti si sono chiesti “Cosa sta facendo e farà Caterina Balivo la prossima stagione e quando (ma anche dove) va in onda?”. Per fortuna possiamo rispondere a tali quesiti. Dal 2023 infatti Caterina Balivo la ritroviamo alla conduzione di una delle novità di Rai 1, in sostituzione di Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone.

Il programma si chiama La Volta Buona e nel suo studio vede la presenza di tanti volti noti dello spettacolo. Non mancano interviste, giochi con il pubblico e curiosità! La trasmissione va in onda alle 14:00 su Rai 1. Per tutta la settimana la conduttrice tiene compagnia all’affezionato pubblico. Tra gli opinionisti troviamo Elisa D’Ospina.

Come contattare Caterina Balivo? Per partecipare alle sue trasmissioni è possibile commentare su Twitter con l’hashtag del format, oppure mediante l’indirizzo mail disponibile o il numero telefonico annunciati nel corso di ogni puntata.

I programmi TV con Caterina Balivo

Qualcuno si starà domandando quali sono tutti i programmi TV dove abbiamo visto Caterina Balivo negli anni come concorrente, ma anche inviata, giurata, valletta e conduttrice. Qui di seguito vi forniamo l’elenco completo:

Miss Italia (1999, 2000, 2012, 2019); Scommettiamo che…? (1999-2000); I raccomandati (2000); Miss Italia Top ( 2001); Bollicine (2003); Courmayeur on ice ( 2003); Unomattina Estate Weekend (2003); Unomattina Estate…In giardino (2003); Unomattina (2003-2005); Casa Raiuno (2003-2004); L’anno che verrà ( 2004-2005); Linea verde – Speciale Sanremo (2005); Unomattina estate (2005); Non tentarmi (2005).

Poi anche: Festa italiana (2005-2010); Telethon (2005-2010, 2014-2015, 2017); Nel nome del cuore (2007); Stasera mi butto (2007); Napoli prima e dopo (2007-2009); Dimmi la verità (2008-2009); Miss Italia nel mondo (2008-2009); Usa la testa! (2008); I sogni son desideri (2009); BravoGrazie (2010); Motor Show (2010); Pomeriggio sul 2 (2010-2011)

E ancora tra gli altri programmi TV con Caterina Balivo troviamo: Detto Fatto (2013-2018); Concerto di Natale (2013); Il più grande pasticcere (2014); Detto Fatto Night (2015); Monte Bianco – Sfida verticale (2015); Premio Internazionale del Vino (2016).

Segnaliamo ancora: 60º Zecchino d’Oro (2017) ; Vieni da me (2018-2020); Il cantante mascherato (2021-2022) ; Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? (2022-2023); Help – Ho un dubbio (2022); Lingo – Parole in gioco (2022-2023) e La volta buona (dal 2023).