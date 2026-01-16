C’è posta per te ospiti news e anticipazioni puntata sabato 17 gennaio 2026
Su Canale 5 sabato 17 gennaio torna C’è posta per te: gli ospiti chi sono? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo. Ora possiamo darvi la risposta.
Maria De Filippi ha fatto il colpaccio e dopo Can Yaman e Raoul Bova, in seconda puntata vedremo invece Emma Marrone e Stefano De Martino.
News e anticipazioni puntata
Tra le altre news e anticipazioni della puntata di C’è posta per te, ricordiamo non solo la presenza di graditi ospiti coinvolti nelle sorprese.
Si parlerà anche di vicende familiari, di tradimenti e non solo. Ci sarà anche chi chiederà perdono per un errore commesso. Insomma gli ingredienti per una puntata ricca sembrano esserci davvero tutti.
Come fare a contattare il programma
Sapete come fare a contattare C’è posta per te?
Basta semplicemente consultare i canali social del programma.
Oppure è possibile andare sul sito di WittyTV e contattare il numero 0637352900, che spesso compare in sovra impressione.
Quando va in onda C’è posta e a che ora
Altra domanda che si pongono molti utenti: C’è posta per te quando e a che ora va in onda?
Maria De Filippi riprende il suo slot il sabato sera e l’appuntamento con la puntata è previsto alle 21:25/21:30 circa.
Dove vedere C’è posta in TV e in streaming
Dove si può vedere in TV e in streaming? Ovviamente trattandosi di un programma Mediaset, è Canale 5 a trasmettere le puntate. Ma se siete fuori casa o preferite seguire in streaming, potete farlo su Mediaset Infinity.
Il programma condotto da Maria De Filippi si può vedere sulla piattaforma in contemporanea alla diretta di Canale 5 oppure recuperare con spezzoni o con la puntata intera in un secondo momento.
Per chi preferisse è anche possibile utilizzare Witty TV o le pagine social della trasmissione.
