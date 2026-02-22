In una recente intervista Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti.

Protagonista della nuova edizione di Pechino Express, accanto a Filippo Laurino, Chanel Totti ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera dove, tra le tante cose ha commentato anche il divorzio dei suoi genitori Francesco Totti e Ilary Blasi.

Nel corso della chiacchierata, infatti, ha ammesso: “Non siamo né la prima né l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Ma essendo sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la nostra sorellina, essendo piccola”.

In seguito Chanel Totti ha aggiunto riguardo questo momento delicato della sua vita: “La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori“.

“Abbiamo sostenuto entrambi, i figli devono stare vicino ai genitori nonostante tutto. In quei momenti c’eravamo solo noi“, ha concluso.

Le parole di Chanel sul suo futuro

Ma non solo, perché Chanel Totti al quotidiano ha anche confidato di sentirsi una persona normale e non avere assolutamente pensato a cosa fare da grande:

“Sto studiando comunicazione, faccio l’università. Essendo ancora piccola, non ho le idee chiare“.

Essere una figlia d’arte come la fa sentire? Ecco cosa ha raccontato: “Ormai, a diciotto anni, mi sono abituata. Cerco di non darci peso, ma è vero che essendo figlia di sei etichettata, quindi non è semplice. C’è anche chi ti avvicina perché pensa di poterti sfruttare. Ora riesco a distinguere le persone, ho la mia piccola cerchia, gli amici di sempre. Mi sento una persona normalissima: per me mamma è mamma e papà è papà“.

Per poi concludere Chanel Totti ha detto: “Caratterialmente somiglio totalmente a mamma. Sono rompiscatole come lei: se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca. Papà è di meno parole“.

