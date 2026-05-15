Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026: social in delirio, le reazioni di Ilary Blasi e Francesco Totti.

La vittoria di Chanel Totti e Filippo Laurino a Pechino Express segna il momento conclusivo di un percorso seguito con grande attenzione dal pubblico. Il loro trionfo non resta solo sul piano televisivo, ma si riflette subito nella sfera personale e social, tra reazioni familiari, festeggiamenti e messaggi di congratulazioni che coinvolgono amici e fan tra Roma e Milano.

Ascolti TV 14 maggio 2026: la finale di Pechino Express tra i momenti clou della serata

La serata di giovedì 14 maggio 2026 mette in evidenza una competizione serrata tra i principali network italiani, con Rai1 che si aggiudica la vetta grazie a Buonvino – Misteri a Villa Borghese, seguito da 2 milioni e 937 mila spettatori e uno share del 17,9%. Su Canale5 la serie Forbidden Fruit si ferma a 1 milione e 847 mila spettatori, pari al 13,2%. Nel resto della prima serata, Rai2 registra 1 milione e 286 mila spettatori (6,9%) con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. Su Italia1 Le Iene totalizzano 1 milione e 212 mila spettatori e il 9,7% dopo una presentazione da 994 mila (4,8%). Rai3 con Splendida Cornice raccoglie 882 mila spettatori (5,7%), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio raggiunge 1 milione e 89 mila spettatori (8,8%). Su La7 Piazzapulita interessa 832 mila spettatori (6,2%).

Tra i programmi della prima serata su SkyUno, la finale di Pechino Express registra 374 mila spettatori con il 2,1% di share, confermando l’interesse del pubblico per l’ultima tappa del viaggio e incoronando vincitori Chanel Totti e Filippo Laurino.

Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026: il trionfo de “I Raccomandati”

La finale di Pechino Express incorona vincitori Chanel Totti e Filippo Laurino, noti come “I Raccomandati”. La coppia supera in ultima sfida le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, mentre terzi arrivano “I Veloci”, Fiona May e Patrick Stevens. Il viaggio, condotto da Costantino della Gherardesca con il supporto di Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda, attraversa oltre 5.450 chilometri tra Bali, Giava, Cina e Giappone, fino al traguardo finale al Tempio Ninna-Ji di Kyoto. La tappa conclusiva parte da Nara e prosegue tra prove di sumo a Sakai, passaggi decisivi a Osaka e Kyoto, fino all’ultimo “Tappeto Rosso”. Qui la vittoria viene assegnata tra danza tradizionale giapponese ed emozione collettiva, sancendo il successo della coppia.

Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026: le reazioni di Ilary Blasi e Francesco Totti

Il trionfo di Chanel Totti assume un valore speciale anche per il contesto personale. La giovane, da poco diciannovenne, arriva alla vittoria dopo giorni di celebrazioni per il compleanno, tra festa privata all’Eur e pool party all’Altura Resort. La reazione della famiglia è immediata: Francesco Totti pubblica uno scatto con la frase “Fiero di te”, mentre Ilary Blasi segue la finale da casa insieme al compagno Bastian Muller, che commenta la gioia con un video e la dedica “Siamo orgogliosi di te”. Anche il fratello Cristian Totti celebra sui social con cuori rossi. A Milano si festeggia con il cast, mentre a Roma amici e amiche organizzano un vero watch party collettivo.

Il verdetto finale trasforma la serata in una festa diffusa, con reazioni immediate sui social e messaggi di congratulazioni che si moltiplicano nel giro di pochi minuti. L’hashtag legato alla finale entra rapidamente tra i trend della serata, alimentando commenti, video e contenuti condivisi dagli spettatori.