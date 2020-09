Chi è Alessandra Gervasi di Bake Off Italia 2020? Età, lavoro e social

Tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova concorrente di Bake Off Italia 2020, Alessandra Gervasi: dall’età, alla vita privata e dove seguirlo su Instagram e social.

Alessandra Gervasi: età e lavoro

Alessandra Gervasi ha 39 anni di età ed di Anzio, in provincia di Roma. Il suo soprannome per gli amici è bouganville, come la pianta. La donna si definisce infatti una persona allegra e affabile, tuttavia anche lei nasconde delle spine. Non sappiamo di preciso quale sia il suo lavoro.

Nel video di presentazione per Bake Off Italia 2020 ha rivelato di avere una vita normale e di essere felice proprio della sua normalità. Alessandra è una persona appagata perché a tutto ciò di cui ha bisogno: la sua famiglia.

Il suo carattere è molto emotivo e ha confidato di commuoversi spesso per qualsiasi cosa. Ama la pulizia ed è una quasi maniaca dell’ordine, ma non per questo evita di sporcare quando cucina. Quando finisce di preparare i dolci, infatti, immediatamente sistema tutto.

Vita privata

Alessandra Gervasi è sposata con suo marito e i due sono una coppia da parecchio tempo. Tutto è iniziato con un colpo di fulmine, che poi li ha portati al matrimonio. La coppia ha due figlie, una di sette anni e una più piccola.

Il marito di Alessandra ha un negozio di biciclette, che lui cura con molta dedizione. Queste sono le principali informazioni su di lei. Nel corso delle varie puntate di Bake Off Italia 2020 sicuramente scopriremo altro.

Dove seguire Alessandra Gervasi: Instagram e social

Alessandra Gervasi di Bake Off Italia 2020 utilizza i social, ma non ne fa un utilizzo eccessivo. L’unico profilo che ha è quello Instagram, nulla da fare per quanto riguarda Twitter e Facebook. Qui condivide moltissime delle sue passioni, prima tra tutte la pasticceria e la cucina in generale.

Sul suo account si possono notare sia foto di dolci e cibo, ma anche momenti di vita quotidiana. Molto spazio occupano anche la famiglia di Alessandra Gervasi. Ci sono infatti foto sia insieme alle figlie che al marito.

Pur utilizzando Instagram, Alessandra tiene alla sua privacy. Il profilo non è molto seguito, tuttavia con la partecipazione al programma di Real Time sicuramente i followers aumenteranno.

Alessandra Gervasi a Bake Off Italia 2020

Alessandra Gervasi è stato scelto per partecipare all’ottava edizione di Bake Off Italia. Anche quest’anno alla conduzione ci sarà Benedetta Parodi, insieme a Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara, Ernst Knam e una nuova entrata: Csaba dalla Zorza.

L’account di Real Time ha pubblicato un video di presentazione per ogni concorrente. Ecco cosa ha dichiarato Alessandra Gervasi riguardo la sua partecipazione a Bake Off Italia:

“Arrivo a Bake Off per pensare a me, per essere un individuo. Questa è una cosa per me. Vincerò perché io sono una persona semplice. Non sono acqua e sapone, io sono acqua e farina.”

Sarà Alessandra ad aggiudicarsi questa edizione di Bake Off Italia? Non ci resta che scoprirlo con le prossime puntate, che inizieranno a partire da venerdì 4 settembre 2020.

Concorrenti

Ecco tutti e 16 i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2020, che avrà inizio il 4 settembre. Di seguito l’elenco completo con i partecipanti:

Philippe Chini

Sara Moalli

Giacomo Liuzzi (Peperita)

Gino Del Monte

Donato Caporaso

Monia De Carolis

Valeria Tornatore

Arturo Albani

Elena Gasponi

Elisabetta Della Mattia

Fedele Battipede

Alessia Merendino

Giovanni Stilo

Matteo Felici

Chiara Cajelli

Alessandra Gervasi

Uno tra loro sarà il vincitore del programma. Chi avrà la meglio a Bake Off Italia 2020? Le sfide saranno dure e la trasmissione di Real Time metterà alla prova i suoi sfidanti. Chi vincerà? Facciamo a tutti un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti per questa nuova avventura.

