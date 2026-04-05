Il nome di Lara Leito, ad aprile del 2025, era stato accostato a quello di Jannik Sinner. Secondo i rumors tra i due ci sarebbe stato un flirt. Ma, chi è esattamente Lara Leito?

Chi è Lara Leito: età, altezza, cosa fa nella vita

Lara Leito è una modella e influencer russa, che nel corso degli anni abbiamo visto sfilare sulle passarelle e sui red carpet più importanti, quali Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia. Classe 1994, Lara ha 31 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Fisico scultoreo, lunga chioma castana, ha studiato tra Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera. E’ laureata in Marketing, Comunicazione e Amministrazione Aziendale e, come lei stessa ha raccontato in una intervista a L’Officiel, non ha iniziato da giovanissima a fare la modella, ma solo una volta compiuti i 20 anni: “La maggior parte delle ragazze inizia a 15 anni o anche prima. Tuttavia non avrei mai potuto immaginare una carriera da modella, dato che ho una laurea.” Invece, alla fine ci ha provato, con ottimi risultati. Nel corso della sua carriera, Lara, che su Instagram vanto un seguito di 353mila follower, ha sfilato per nomi quali Zuhair Murad, Ermanno Scervino, Georges Obeika, Roberto Cavalli, Aadnevik e De Grisogono.

Chi è Lara Leito: la vita privata

Lara Leito oggi è una modella molto affermata ma, cosa sappiamo invece della sua vita privata? In passato ha avuto una breve relazione con l’attore francese Oliver Martinez, ex marito dell’attrice Halle Barry, ma la storia d’amore più importante è stata quella con l’attore premio Oscar Adrien Body. Si sono conosciuti nel 2012 durante il Festival di Cannes e sono rimasti insieme per 6 anni. Lo scorso anno, invece, si è parlato di un presunto flirt della modella russa con il nostro Jannik Sinner.

Chi è Lara Leito: il presunto flirt con Jannik Sinner

Dopo la fine della relazione con Anna Kalinskaya, si è parlato di un presunto flirt tra Jannik Sinner e la modella russa Lara Leito. Dobbiamo fare un salto indietro di circa un anno, nel periodo di pausa forzata del tennista altoatesino dopo il caso Clostebol e la conseguente squalifica. Il Settimanale Chi aveva pubblicato diversi scatti di Lara al Monte Carlo Country Club, ad assistere agli allenamenti di Jannik, parlando poi di un bacio in centro città tra i due. Il campione di tennis però, agli Internazionali di Roma, si era detto sorpreso di vedere certe foto in giro, asserendo di non essere fidanzato. Oggi invece ricordiamo che Jannik Sinner è impegnato con la modella danese Laila Hasanovic.