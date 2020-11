Chi è Valentina Gottlieb? Età e Instagram della professoressa

Tutto su Valentina Gottlieb, professoressa de Il Collegio: l’età, la carriera, la vita privata e dove seguirla su Instagram e Facebook.

Chi è Valentina Gottlieb

Nome e Cognome: Valentina Gottlieb

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Milano

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: organizzatrice di eventi, ballerina, coreografa e attrice

Marito: Valentina è sposata con Matteo

Figli: La professoressa de Il Collegio ha due figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @valentinagottlieb

Valentina Gottlieb età e biografia

Purtroppo non abbiamo grandi informazioni circa la biografia di Valentina Gottlieb, professoressa di educazione fisica a Il Collegio. Non sappiamo la sua data di nascita e dunque l’età dell’insegnante, così come il peso e l’altezza.

Una delle poche cose che sappiamo, invece, è che la Gottlieb è nata a Milano, città in cui vive attualmente.

Qualche curiosità in più, invece, l’abbiamo sulla sua carriera…

Carriera

Valentina Gottlieb oltre ad essere attrice e insegnante a Il Collegio 5, ha una carriera di tutto rispetto. All’età di 11 anni ha iniziato a studiare ballo, viaggiando anche in altri paesi per motivi di studio.

Tra le città in cui ha accresciuto le sue doti artistiche ci sono New York, Parigi, Tel Aviv e Basilea. La ballerina, grazie anche alle collaborazioni con molti artisti internazionali, è riuscita a ottenere il ruolo di direttore creativo di diversi spettacoli importanti.

Valentina ha preso parte ad alcuni videoclip musicale ed è comparsa in tv per alcune pubblicità. Ha ballato all’Arena di Verona nel 2017. Ad esempio, è stata protagonista della pubblicità di Poste Italiane.

Nel 2019 ha debuttato in TV, poiché è scelta come docente di aerobica de Il Collegio 4 su Rai due. Anche nell’edizione numero 5 la docente è stata nuovamente confermata, ma come professoressa di educazione fisica.

Sembrerebbe, stando a quanto riportato da Donna Glamour, che Valentina ha anche una linea di gioielli. Inoltre pare sia specializzata anche come insegnante di pilates, in particolare in pilates in gravidanza e terza età.

Vita privata

Cosa conosciamo invece sulla vita privata di Valentina Gottlieb?

La professoressa è felicemente sposata con Matteo e ha due figli, un maschio e una femmina. Valentina, come dicevamo, vive a Milano, anche se per un periodo di tempo si è trasferita a Tel Aviv.

Tra le curiosità emerse sappiamo che ama molto viaggiare.

Valentina Gottlieb a Il Collegio

Valentina Gottlieb ha debuttato a Il Collegio come insegnante di aerobica nel corso della quarta edizione.

Per lei si è trattata di una novità, visto che nelle precedenti stagioni de Il Collegio non faceva parte del cast dei professori. Una soddisfazione per lei, che ha fatto della sua passione, la danza, un lavoro.

La professoressa è stata confermata anche per la quinta edizione. Stavolta però avrà il compito di guidare gli alunni durante le lezioni di educazione fisica. Che impressione avranno gli studenti della nuova professoressa Gottlieb? Non ci resta che attendere per sapere cosa ne penserà la classe di lei.

Dove seguire Valentina Gottlieb: Instagram e Facebook

Valentina ha un profilo Instagram (@valentinagottlieb) in cui condivide parte della sua vita privata e del lavoro come ballerina. Proprio grazie ai suoi social ci è stato possibile sapere che la donna è sposata e ha dei figli. Valentina Gottlieb ha anche aggiornato la sua biografia su Instagram, in cui ha scritto di essere la nuova docente de Il Collegio.

L’insegnante ha un buon numero di follower e siamo certi che con la quinta edizione i fan cresceranno a vista d’occhio.

