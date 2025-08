Stefano De Martino è un conduttore molto amato e non sorprendono le parole di grande stima di un suo noto autore, che lo avrebbe anche paragonato a Rosario Fiorello.

Il paragone tra Stefano De Martino e Fiorello

Stefano De Martino si è ormai fatto amare dall’Italia intera nei panni di conduttore grazie a programmi come Stasera tutto è possibile e ovviamente Affari Tuoi. Gli spettatori attendono con ansia il ritorno su Rai 1 a partire dal mese di settembre 2025 e non stanno più nella pelle.

In queste ore, come riporta anche Giuseppe Candela su Twitter, la rivista Gente ha trascritto le parole di Riccardo Cassini, noto autore che collabora da tempo con De Martino. Il professionista ha voluto tessere le lodi del presentatore e poi lo avrebbe paragonato a Rosario Fiorello:

“La gente ancora non lo sa, non se ne rende conto, ma Stefano è come Fiorello sul palco: improvvisa, fa ridere, sa cantare, è bravo a condurre. Anzi sai che ti dico? Stefano è pure meglio di Fiorello: lui sa anche ballare e suonare.

[…] Lui suona tutto: la chitarra, il piano, ora sta imparando il sax. Ma sul palco ha suonato il piano solo una volta. Lo farà più avanti”.

Come possiamo leggere, dunque, l’autore non solo ha fatto una comparazione ma avrebbe affermato che, a differenza di Fiorello, Stefano De Martino sa anche suonare degli strumenti e ballare. In passato il conduttore napoletano ha espresso la sua disponibilità nel lavorare con il collega e tutto ciò potrebbe aprire la strada a una possibile collaborazione.

Se ciò dovesse succedere vi terremo informati con tutte le informazioni del caso. Seguiteci per non perdervi tante altre news.