Mancano ancora tanti mesi alla 77esima edizione del Festival di Sanremo ma già da qualche settimana si susseguono le indiscrezioni riguardanti i possibili Big in gara, oltre a ospiti e co-conduttori/co-conduttrici. Vediamo insieme chi sono coloro che potrebbero salire sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2027, Stefano De Martino al lavoro

C’è grandissima attesa per come sarà la prossima edizione del Festival di Sanremo, la 77esima, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027. Come saprete per la prima volta al timone della kermesse ci sarà Stefano De Martino, pronto a una delle sfide più importanti della sua carriera. Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Festival ma il lavoro dietro le quinte è già partito da tempo, sono infatti tante le cose da stabilire. Oltre alla scelta dei Big in gara, che rispetto ai 30 delle ultime edizioni dovrebbero essere 24, c’è da scegliere ad esempio chi affiancherà il conduttore napoletano nelle varie serate e chi invitare come ospiti. Come sempre accade sono già partite le indiscrezioni riguardanti il possibile cast. Ecco dunque chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston tra i Big.

Chi parteciperà a Sanremo 2027? Il cast dei possibili cantanti in gara

Oltre a Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico, tra le grandi novità di Sanremo 2027 c’è la possibile riduzione di Big in gara, che passerebbero da 30 a 24. Come detto poc’anzi, sono già partite le indiscrezioni su chi potrebbero essere i cantanti in gara e, stando a quanto riportato da All Music Italia, la rosa dei papabili comprenderebbe al momento 38 nomi, destinati a diminuire sino ai 24 ufficiali. Ecco dunque chi potrebbero essere i Big in gara:

Achille Lauro;

Alessandra Amoroso;

Anna;

Blanco;

California;

Clara;

Cleo;

Coez;

Cristina D’Avena;

Elodie;

Emma;

Emma Nolde;

Frah Quintale;

Fred De Palma;

Gaia;

Geolier;

Kid Yugi;

Madame;

Mahmood;

Nada;

Nicolò Filippucci;

Nu Genea;

Paola Turci;

Sarah Toscano;

Settembre;

Tamango;

Tananai;

Tedua;

The Kolors;

Tiziano Ferro.

Al momento ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni, alcuni di questi nomi erano stati lanciati da Alberto Dandolo su Oggi, mentre alcuni arrivano direttamente dalla fonti di All Music Italia. A loro potrebbero anche aggiungersi nomi che hanno fatto la storia della musica italiana, quali Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ricchi e Poveri, Cugini di Campagna e Donatella Rettore. Ricordiamo infine che i nomi ufficiali dei Big verranno comunicati a dicembre.

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Sanremo 2027: i possibili ospiti sul palco dell’Ariston

Abbiamo appena visto quali sono al momento i cantanti papabili per Sanremo 2027. Su All Music Italia troviamo anche alcune indiscrezioni circa i possibili ospiti: due nomi su tutti (e che nomi!). Stiamo parlando di Ultimo, reduce dal concerto record a Tor Vergata, e Vasco Rossi, a cui non servono certo presentazioni. Insomma, staremo a vedere!