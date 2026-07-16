Sanremo 2027 verso una nuova era: il Festival sembra cambiare volto con l’arrivo di Stefano De Martino alla conduzione. Tra le novità più attese spunta l’ipotesi dell’addio alle Nuove Proposte e dell’ingresso diretto del vincitore di Sanremo Giovani nella gara dei Big.

Sanremo 2027, novità rivoluzionaria in vista: cosa cambia con Stefano De Martino alla conduzione

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe segnare una svolta significativa nella storia della manifestazione. Con la conduzione affidata a Stefano De Martino, l’idea sarebbe quella di rivedere il meccanismo dedicato ai nuovi talenti, puntando su una formula più diretta e integrata. Secondo le indiscrezioni emerse da Dagospia, infatti, potrebbe essere eliminata la tradizionale categoria delle Nuove Proposte: il vincitore di Sanremo Giovani avrebbe così l’opportunità di entrare immediatamente nella competizione principale, affiancando gli artisti più affermati della scena musicale italiana.

Una scelta che richiama quanto già sperimentato in passato durante le direzioni artistiche di Claudio Baglioni e Amadeus, quando alcuni giovani provenienti dal percorso dedicato agli emergenti sono stati inseriti direttamente nella gara dei Big. L’obiettivo sarebbe quello di dare maggiore valore al percorso dei nuovi artisti, evitando una separazione netta tra giovani e campioni. Come riportato nelle anticipazioni di Dagospia, “per andare avanti si guarda indietro”, con una formula che recupererebbe un modello già visto, ma adattandolo alle esigenze attuali del Festival.

Al momento, comunque, si tratta di ipotesi non ancora ufficializzate dalla Rai. La conferma definitiva arriverà soltanto con la pubblicazione del regolamento ufficiale di Sanremo 2027, che stabilirà modalità, numero dei partecipanti e criteri della nuova edizione.

Un solo giovane sul palco del Festival di Sanremo 2027 insieme ai Big?

La possibile rivoluzione riguarderebbe soprattutto la composizione della gara. La sezione Nuove Proposte non sarebbe più presente durante la settimana del Festival e il vincitore di Sanremo Giovani diventerebbe a tutti gli effetti un concorrente della categoria principale. La rosa dei Big verrebbe inoltre ridimensionata: l’ipotesi attuale sarebbe quella di un massimo di 24 partecipanti, composti da 23 artisti già conosciuti e dal vincitore di Sanremo Giovani, considerato quindi il ventiquattresimo cantante in gara.

Il giovane artista selezionato non avrebbe più un percorso separato, ma parteciperebbe alla competizione completa, condividendo lo stesso palco, lo stesso pubblico e la stessa esposizione mediatica dei nomi più importanti della musica italiana. Una trasformazione che potrebbe rappresentare una grande occasione di crescita e visibilità, permettendo agli emergenti di confrontarsi subito con il cuore del Festival. La nuova impostazione, però, comporterebbe anche una riduzione degli spazi riservati ai giovani. In passato più artisti potevano accedere alla categoria dedicata, mentre con questa formula soltanto un concorrente riuscirebbe a conquistare il pass per l’Ariston. Inoltre, secondo quanto anticipato da Dagospia, i Big potrebbero essere chiamati a esibirsi tutte le sere, compresa la serata dedicata all’Eurovision, rendendo ancora più centrale la gara principale.

Sanremo Giovani diventa la porta d’ingresso per il Festival 2027

Anche il sistema di selezione degli emergenti potrebbe essere completamente rinnovato. Secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe previsto un programma parallelo su Rai2: il percorso di Sanremo Giovani potrebbe trovare spazio direttamente nella fascia dell’access prime time di Rai1, con appuntamenti previsti tra novembre e dicembre. La fase decisiva dovrebbe portare alla proclamazione del vincitore il 18 dicembre, data indicata per scegliere l’artista che accederà direttamente alla gara di febbraio.

Il percorso coinvolgerebbe sia Sanremo Giovani sia Area Sanremo. In una prima fase i due canali potrebbero mantenere percorsi distinti, ma successivamente arriverebbero a una selezione comune, fino a eliminare anche la differenza tra gli artisti provenienti dalle due realtà nella fase pre-finale. Il risultato sarebbe una competizione unica, pensata per individuare il talento destinato a entrare nel cast ufficiale del Festival.

Questa possibile modifica confermerebbe la volontà di Stefano De Martino di creare un Sanremo più compatto e con una struttura diversa rispetto alle edizioni precedenti. L’ingresso diretto del vincitore di Sanremo Giovani tra i Big potrebbe trasformarsi in un’occasione straordinaria per un artista emergente, chiamato però fin da subito a misurarsi con i protagonisti più conosciuti della musica nazionale. Per ora resta tutto in attesa delle decisioni ufficiali della Rai, ma una cosa appare già evidente: Sanremo 2027 potrebbe inaugurare una nuova fase della sua storia.