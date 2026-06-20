Diamante e Bernadette sono una delle coppie ufficiali della nuova edizione di Temptation Island.

Da diverse settimane si parla di Temptation Island. La data di inizio è stata anticipata, la sigla ufficiale sembra essere tornata, e i fan della trasmissione non vedono l’ora di iniziare questo nuovo viaggio nei sentimenti. Tra le coppie presentate ci sono anche Diamante e Bernadette. Scopriamo chi sono e qual è la loro storia.

Chi sono Diamante e Bernadette: tutto sulla coppia di Temptation Island

Continua a prendere forma il cast di Temptation Island 2026. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha ufficializzato la quinta coppia che parteciperà alla nuova edizione: si tratta di Diamante e Bernadette, fidanzati da ben 16 anni e pronti a mettere alla prova il loro rapporto davanti alle telecamere. Una storia lunga e importante, iniziata quando erano poco più che ragazzi, ma che oggi si trova di fronte a un bivio decisivo. Sembrerebbe che Diamante non sia poi così propenso a compiere un passo più significativo, vista la lunga durata della loro relazione.

A contattare la produzione del programma è stata Bernadette, stanca di aspettare una proposta di matrimonio che, dopo tanti anni insieme, continua a non arrivare. Nel video di presentazione la donna ha spiegato di aver più volte affrontato l’argomento con il compagno senza ottenere risposte concrete. Secondo Bernadette, il problema non è soltanto l’assenza di una proposta, ma anche la mancanza di spiegazioni sul perché Diamante continui a rimandare. La concorrente ha ammesso di nutrire dubbi sulla situazione e di temere che il compagno nasconda qualcosa che non riesce a confessarle apertamente. Per questo motivo spera che l’esperienza nel villaggio possa aiutarli a fare chiarezza una volta per tutte.

Temptation Island: il futuro di Diamante e Bernadette

Diamante ha accettato di partecipare al programma proprio per cercare di comprendere meglio i propri sentimenti. Il fidanzato ha dichiarato di non riuscire a spiegarsi fino in fondo le ragioni che lo frenano e spera di trovare una risposta durante il percorso. L’obiettivo della coppia sarà quindi capire se esistono ancora le basi per costruire un futuro insieme oppure se sia arrivato il momento di prendere strade diverse. Riuscirà Bernadette ha ricevere la così tanto sognata proposta di matrimonio?

Diamante e Bernadette si aggiungono alle coppie già ufficializzate per questa edizione di Temptation Island. Tra i protagonisti annunciati figurano anche Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Giovanni e Sabrina, oltre a Cristian e Soraya. Il programma debutterà su Canale 5 il 24 giugno e accompagnerà il pubblico per tutta l’estate con confronti, emozioni e decisioni destinate a cambiare il destino delle coppie partecipanti.