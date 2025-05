Ecco tutte le nomination della puntata del 4 maggio di The Couple

I nominati di The Couple, tutte le nomination

Come sempre l’ultima parte di The Couple anche stasera è dedicata alle attesissime nomination, dopo un’intensa serata in cui tutte le coppie si sono messe alla prova e si sono affrontate sui vari temi della settimana.

Alla fine manca sempre meno e il cerchio si restringe dopo la recente eliminazione di Irma e Lucia. Ma chi è finito al televoto e dovrà sottoporsi con il giudizio del pubblico?

A seguito di alcune settimane di calma apparente, le strategie sono sempre più evidenti e tutti intendono applicarle per arrivare al risultato finale. Di conseguenza anche le diatribe e dissapori non sono mancati durante queste giornate, in vista della finale.

Fatta questa premessa, ovviamente Ilary Blasi ha voluto capire le scelte dei concorrenti di The Couple. Ricordiamo prima che Jasmine e Pierangelo hanno vinto l’ultima prova e sono risultati i migliori. La coppia ha potuto prendere due chiavi, una alle sorelle Boccoli e l’altra a Laura e Giorgia (che invece hanno rinunciato a un privilegio con tranello).

Ecco invece chi sono i nominati di The Couple questa sera, tutte le scelte fatte dai concorrenti in vista della puntata in cui verranno decretati i vincitori. Stavolta però le scelte delle coppie sono state fatte in maniera diversa: i protagonisti hanno votato separatamente.

Jasmine ha votato Antonino e Andrea .

ha votato e . Pierangelo ha nominato Antonino e Andrea .

ha nominato e . Benedicta ha scelto Manila e Stefano .

ha scelto e . Brigitta ha invece dato la sua nomination a Laura e Giorgia .

ha invece dato la sua nomination a e . Laura ha puntato tutto su Antonino e Andrea .

ha puntato tutto su e . Giorgia ha dato il suo voto ad Manila e Stefano .

ha dato il suo voto ad e . Stefano ha fatto il nome di Laura e Giorgia .

ha fatto il nome di e . Manila ha deciso di nominare Antonino e Andrea .

ha deciso di nominare e . Andrea ha votato per Manila e Stefano .

ha votato per e . Antonino ha nominato Manila e Stefano.

Questa sera quindi i nominati di The Couple sono i seguenti concorrenti: Antonino e Andrea, Manila e Stefano. Loro sono finiti al televoto e sarà il pubblico da casa, via sms, a decidere a chi concedere la chance di potere arrivare finalmente fino in fondo, con la speranza di una vittoria!