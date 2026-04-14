Tra ironia tagliente e confessioni intime, Giulia Michelini si racconta senza filtri nell’intervista a Belve: carriera, fragilità e vita privata.

Giulia Michelini è tra gli ospiti della puntata di Belve in onda questa sera su Rai 2, nel talk di Francesca Fagnani. L’intervista la mostra in una veste spontanea e senza filtri, tra ironia, confessioni personali e momenti più emotivi, offrendo un ritratto autentico e fuori dagli schemi della sua vita privata e professionale.

La carriera di Giulia Michelini tra cinema e fiction italiana

Giulia Michelini è un’attrice italiana nata a Roma nel 1985, tra i volti più riconoscibili della fiction e del cinema nazionale. Il suo esordio arriva giovanissima nel 2002 con la serie Distretto di Polizia, dove interpreta Sabina Corsi, ruolo che le apre subito le porte della televisione. Poco dopo debutta anche al cinema con Ricordati di me di Gabriele Muccino (2003), avviando una carriera in rapida crescita tra grande schermo e produzioni televisive di successo. Negli anni successivi lavora in titoli importanti come R.I.S. – Delitti imperfetti, La ragazza del lago, Cado dalle nubi accanto a Checco Zalone e Il grande sogno di Michele Placido. La svolta arriva però con il personaggio di Rosy Abate in Squadra Antimafia – Palermo oggi (2009-2016), che la consacra al grande pubblico e diventa uno dei ruoli più iconici della fiction italiana, poi ripreso nello spin-off Rosy Abate – La serie.

Giulia Michelini a Belve tra risate, confessioni e tensione televisiva

Nella puntata di Belve in onda questa sera, martedì 14 aprile, in prima serata su Rai 2, Francesca Fagnani ospita Giulia Michelini insieme a Carlo Conti e Francesco “Lenticchio” Chiofalo. L’attrice, tra le più amate della fiction italiana grazie a ruoli come Rosy Abate e le partecipazioni a serie come Squadra antimafia e Distretto di Polizia, si presenta in studio con un atteggiamento diretto e senza difese. L’intervista scorre tra domande incalzanti e risposte spontanee, costruendo un racconto personale che mescola carriera e vita privata. Michelini non si sottrae a nulla e sintetizza subito il proprio approccio con una battuta diventata virale: “La gente dice che so’ pazza”, anticipando il tono ironico e irriverente dell’incontro.

Giulia Michelini sconvolge Fagnani a Belve: dall’ayahuasca al figlio a 19 anni

Uno dei momenti più discussi riguarda il tema delle esperienze con sostanze e percorsi interiori alternativi. Alla domanda di Fagnani su un “viaggio orientale” citato in passato, l’attrice chiarisce: “Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…”, raccontando tutto con una sincerità disarmante. Il dialogo resta sempre acceso e ironico: quando si parla del mondo dello spettacolo e dei suoi equilibri interni, Michelini risponde con una frase che diventa immediatamente una dichiarazione di indipendenza: “Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!”. Non mancano momenti volutamente provocatori e autoironici, come quando alla richiesta sul difetto più imbarazzante confessa senza esitazione: “Spesso rutto”, spiegando poi tra le risate che per lei sarebbe un gesto naturale e “liberatorio”, capace di emergere anche in contesti pubblici o durante eventi, alimentando la complicità con la conduttrice.

Accanto ai toni leggeri, l’intervista si apre anche a momenti più profondi. Michelini racconta la scelta di diventare madre a 19 anni, una decisione che ha segnato la sua vita personale e professionale. Alla domanda sul perché abbia deciso di portare avanti la gravidanza, risponde con emozione trattenuta: “Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa”. L’attrice ripercorre anche gli inizi della sua carriera, avviata giovanissima tra cinema e televisione, da Ricordati di me di Gabriele Muccino fino ai set delle fiction che l’hanno resa popolare. Oggi, pur essendo un volto affermato, riflette sulla possibilità di un futuro “piano B” lontano dalla recitazione, segno di una continua ricerca personale.

Il risultato dell’intervista è un ritratto intenso, in cui ironia e vulnerabilità convivono, confermando lo stile di Belve: un racconto capace di alternare leggerezza e confessioni profonde, senza mai perdere il ritmo del confronto diretto.