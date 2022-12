NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il preferito della settimana del Grande Fratello Vip 7

Questa sera torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip 7 con una nuova e scoppiettante puntata. Nel corso della diretta infatti Pamela Prati tornerà in casa per avere un faccia a faccia con Patrizia Rossetti e Wilma Goich, durante il quale potrebbe accadere di tutto. Ma non solo. Sapremo anche cosa sarà accaduto tra Gegia e il suo misterioso fidanzato turco e in più non mancheranno anche bellissime sorprese per alcuni dei Vipponi. Scopriremo anche l’esito del verdetto del televoto e sapremo chi dovrà abbandonare definitivamente la casa.

In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della serata, noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio, chiedendovi di votare il vostro Vippone preferito dell’11^ settimana del Grande Fratello Vip 7. Vediamo dunque chi risulta essere il concorrente più amato dai nostri lettori, partendo come al solito dagli ultimi posti della classifica

19 Wilma Goich, con lo 0% dei voti

18 Charlie Gnocchi, con lo 0% dei voti

17 Giaele De Donà, con l’1% dei voti

16 Sarah Altobello, con l’1% dei voti

15 Daniele Dal Moro, con l’1% dei voti

14 Attilio Romita, con l’1% dei voti

13 Patrizia Rossetti, con il 2% dei voti

12 Luciano Punzo, con il 3% dei voti

11 Luca Salatino, con il 3% dei voti

10 Luca Onestini, con il 3% dei voti

09 Edoardo Donnamaria, con il 4% dei voti

08 Alberto De Pisis, con il 4% dei voti

07 Oriana Marzoli, con il 5% dei voti

06 George Ciupilan, con il 7% dei voti

05 Antonino Spinalbese, con il 7% dei voti

04 Antonella Fiordelisi, con l’8% dei voti

03 Edoardo Tavassi, con l’11% dei voti

02 Micol Incorvaia, con il 19% dei voti

01 Nikita Pelizon, con il 23% dei voti

Per l’ennesima volta è Nikita Pelizon la Vippona preferita del Grande Fratello Vip 7. La modella ha infatti conquistato il web e secondo i più potrebbe essere una delle potenziali vincitrici del reality. Ma sarà davvero lei a trionfare? Non resta che attendere per scoprirlo.