Isola dei Famosi, chi è in nomination: i nominati della puntata del 29 maggio

Andrea Sanna | 30 Maggio 2024

Chi sono i concorrenti nominati di questa puntata, la dodicesima per l’esattezza, de L’Isola dei Famosi? Ecco chi è finito in nomination nel corso dell’appuntamento di oggi 29 maggio. Scopriamo insieme tutte le scelte da parte dei naufraghi.

Isola dei Famosi: chi sono i nominati della puntata

Puntata numero 12 de L’Isola dei Famosi. Questa sera abbiamo assistito a un appuntamento in cui sono stati presenti diversi momenti: dalla doppia eliminazione, per passare alle sorprese e ad accesi confronti. Abbiamo scoperto anche chi è il primo finalista di questa edizione della trasmissione.

Come per ogni puntata, però, uno dei momenti più attesi riguarda le nomination. Qui i concorrenti de L’Isola dei Famosi escono allo scoperto, per sincerità o strategia, e sono costretti a dover necessariamente decidere chi mandare al televoto per l’eliminazione.

Stoppa da leader non è stato nominabile, così come Matilde che è stata immune insieme a…

Scopriamo quindi le scelte da parte dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Ecco come hanno votato i protagonisti del reality show nel corso della serata.

Samuel ha votato per Artur e Karina .

ha votato per e . Edoardo ha nominato Samuel e Alvina .

ha nominato e . Matilde ha mandato al televoto Alvina e Karina .

ha mandato al televoto e . Aras ha scelto Karina e Artur .

ha scelto e . Alvina ha voluto nominare Karina e Samuel .

ha voluto nominare e . Karina ha dato il voto a Artur e Samuel .

ha dato il voto a e . Artur invece ha dato la sua votazione a Samuel e Aras.

Ultimo atto poi riguarda invece il leader della settimana de L’Isola dei Famosi. Il prescelto è Stoppa, che ha dovuto decidere un altro nome da condannare alla nomination eliminatoria. Ha scelto Artur.

Ora che abbiamo il quadro completo possiamo quindi affermare che i concorrenti de L’Isola dei Famosi al televoto di questa settimana, a un passo dalla finale, sono: Artur, Karina e Samuel.

Ora sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare il gioco e chi proseguire questa avventura verso la vittoria del programma!