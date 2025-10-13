Grande gioia per due ex volti di Uomini e Donne. In queste ore infatti Claudia Dionigi ha partorito e ha dato alla luce un bellissimo bambino. L’ex corteggiatrice e Lorenzo Riccardi sono così diventati di nuovo genitori.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis

Sono trascorsi diversi anni da quando Lorenzo Riccardi ha ricoperto il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Come senza dubbio in molti ricorderanno, l’ex volto del dating show all’interno del programma ha fatto la conoscenza di Claudia Dionigi, con la quale è scattata la scintilla. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, i due hanno deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi insieme, dando il via a una meravigliosa storia d’amore. Con il passare del tempo, Lorenzo e Claudia hanno fatto sognare tutto il pubblico e nel 2022 è arrivata una gioia immensa.

Riccardi e la Dionigi sono infatti diventati genitori per la prima volta e hanno annunciato la nascita della piccola Maria Vittoria, che ha allargato la loro famiglia. Come se non bastasse, lo scorso anno sono state celebrate le fatidiche nozze, attesissime da tutti i fan della coppia. Pochi mesi fa, per di più, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di essere nuovamente in dolce attesa e di aspettare un figlio.

Nelle ultime ore così, con un dolce post social che ha commosso tutti quanti, Claudia Dionigi ha annunciato di aver partorito e di aver dato alla luce il piccolo Leonardo Maria. L’ex tronista e sua moglie sono dunque diventati nuovamente genitori e sui loro profili hanno affermato: “Benvenuto al Mondo Leonardo Maria Riccardi. 11-10-2025”.

Grande gioia dunque per Lorenzo e Claudia, che sono diventati genitori bis. La coppia intanto si sta godendo queste prime ore insieme al piccolo Leonardo e ai due facciamo i nostri più sinceri auguri.