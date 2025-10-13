Stando a quanto trapelato in queste ultime ore, in queste settimane si starebbe preparando la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Secondo le voci di corridoio, nel cast potrebbe arrivare anche un triangolo da Temptation Island.

Le ultime voci sul Grande Fratello Vip

Come è stato annunciato alcuni mesi fa da Mediaset, a gennaio, dopo la fine del format Nip attualmente in onda con Simona Ventura, su Canale 5 verrà trasmessa la nuova edizione del Grande Fratello Vip. A tornare al timone del fortunato e longevo reality show ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, pronto a rimettersi in gioco. Tuttavia i vertici dell’azienda sono stati ben chiari: il programma si farà solo ed esclusivamente con un cast di veri Vip. In queste settimane dunque è giunta voce che gli autori starebbero già lavorando alla trasmissione e che si sarebbero messi alla ricerca dei potenziali concorrenti.

In queste ore come se non bastasse è emerso un retroscena che ha lasciato tutti senza parole. Stando a quanto ha fatto sapere Davide Maggio, sembrerebbe che a scendere in campo per aiutare Signorini con i casting sia stata nientemeno che Maria De Filippi. Ma non è finita qui. Il giornalista ha anche fatto sapere di aver scoperto il nome di uno dei presunti provinati e ha annunciato grandi colpi di scena. Adesso, come se non bastasse, un nuovo pettegolezzo sta facendo il giro del web e ancora una volta il gossip non è passato inosservato.

LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis torna a casa con sua figlia Priscilla e fa una dedica a Tony Effe

Stando a quanto ha dichiarato Amedeo Venza, per la nuova edizione del Grande Fratello Vip si starebbe puntando su un triangolo che arriva direttamente da Temptation Island. Attualmente però non sono stati fatti nomi e non è chiaro dunque di chi si starebbe parlando.

Di certo nelle settimane a venire potrebbero arrivare ulteriori news in merito e sapremo dunque chi farà parte della nuova edizione del format Vip.