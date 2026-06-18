Clemente Mastella, politico di spicco della Democrazia Cristiana prima e dell’UDEUR poi, ripercorre la sua lunga carriera politica, che dura da mezzo secolo (1976-2026), su RTL 102.5.

Lo annuncia in diretta a Enrico Galletti, giovane conduttore dell’emittente radiofonica più ascoltata d’Italia.

Un debutto in serie A per Clemente Mastella

Appuntamento fissato quindi per domenica mattina 21 giugno, dalle 10 alle 11, con Clemente Mastella ospite di prestigio a L’indignato speciale. «A 28 anni e mezzo ero già deputato, il mio è stato un debutto in serie A. Era il 20 giugno 1976», dice l’ex ministro della Giustizia – oggi sindaco di Benevento.

Una puntata d’approfondimento politico

Un uomo che ha preso parte come parlamentare a 9 legislature della Repubblica italiana (la prima nel 1976). Mastella ha legato il suo nome a quello della Democrazia Cristiana (per cui è stato anche sottosegretario della Difesa dal 1989 al 1992) fino al 1994, quando fondò il CCD con Pier Ferdinando Casini (Clemente fu ministro del Lavoro nel governo Berlusconi). Nel 1999 diede vita a un nuovo movimento, l’UDEUR, forza politica con cui vinse, assieme alla coalizione di centro-sinistra, le elezioni del 2006: nel governo Prodi ricoprì per un biennio il ruolo di ministro della Giustizia.

Domenica, quindi, puntata imperdibile de L’indignato speciale con Enrico Galletti, Davide Giacalone, Andrea Pamparana: tutti sintonizzati dalle 10 alle 11 su RTL 102.5. Ma è possibile seguirlo o recuperarlo anche su RTL 102.5 Play.

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