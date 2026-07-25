Con l’arrivo di agosto, la manicure si rinnova seguendo le tendenze più attuali della stagione. Dai colori vivaci ispirati al mare alle nuance delicate che esaltano l’abbronzatura, il 2026 propone una vasta scelta di tonalità adatte a ogni stile. Ecco quali sono i colori per unghie più di tendenza del momento, insieme a consigli e idee per scegliere la manicure perfetta per l’estate.

Colore unghie agosto 2026: le tendenze del momento

Agosto è il mese dell’estate per eccellenza e, come ogni anno, anche le manicure seguono le atmosfere della stagione. Le tendenze per il colore delle unghie nell’agosto 2026 vedono il ritorno di tonalità vivaci, ma anche di nuance più delicate che valorizzano l’abbronzatura e si adattano sia alle vacanze al mare sia agli eventi serali. La parola d’ordine è personalizzazione: non esiste un unico colore di moda, ma una palette ampia che permette di scegliere in base al proprio stile.

Tra i colori più richiesti troviamo il corallo intenso, il pesca brillante, il turchese, il verde acqua e il giallo burro, una delle tonalità pastello più apprezzate degli ultimi mesi. Non mancano i grandi classici come il bianco latte, il nude caldo e il rosso ciliegia, perfetti per chi desidera una manicure elegante ma sempre attuale. Durante l’estate la pelle tende ad assumere un colorito più dorato e uniforme. Per questo motivo alcune tonalità riescono a creare un contrasto particolarmente armonioso, facendo risaltare ancora di più l’abbronzatura. I colori luminosi riflettono inoltre la luce naturale e risultano particolarmente fotogenici, caratteristica sempre più importante nell’epoca dei social network.

Ecco alcuni esempi di abbinamento:

corallo acceso per valorizzare una pelle molto abbronzata;

per valorizzare una pelle molto abbronzata; bianco latte per un effetto fresco e minimal;

per un effetto fresco e minimal; verde acqua per look da spiaggia o vacanze tropicali;

per look da spiaggia o vacanze tropicali; nude beige per outfit eleganti o cerimonie estive;

per outfit eleganti o cerimonie estive; rosso ciliegia per una manicure senza tempo, adatta sia al giorno sia alla sera.

La scelta del colore può anche seguire il guardaroba estivo: chi indossa spesso lino, tessuti naturali e capi dai colori neutri può optare per uno smalto acceso, mentre chi ama abiti colorati può preferire tonalità più sobrie per mantenere un equilibrio visivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MOODNAIL | гели | гель-лаки (@moodnail.pro)

Effetti e nail art: le unghie più richieste nel mese di agosto 2026

Oltre al colore, nel mese di agosto 2026 assume grande importanza anche la finitura dello smalto. Le manicure monocromatiche continuano a essere molto apprezzate, ma cresce anche la richiesta di effetti luminosi e decorazioni minimal, capaci di rendere le unghie originali senza risultare eccessive. Tra le finiture più interessanti troviamo gli effetti glazed, perlati e shimmer, che donano riflessi delicati alla luce del sole. Restano di tendenza anche gli smalti effetto gel ultra-lucidi e le texture leggermente satinate.

Le decorazioni del 2026 privilegiano la semplicità. Le linee sottili, i piccoli dettagli metallici e le sfumature leggere permettono di ottenere un risultato elegante e facilmente abbinabile a qualsiasi outfit.

french manicure colorata con punte corallo, lilla o verde acqua;

con punte corallo, lilla o verde acqua; effetto baby boomer nelle tonalità rosa e latte;

nelle tonalità rosa e latte; piccoli dettagli dorati o argentati su una o due unghie;

su una o due unghie; onde colorate ispirate al mare;

ispirate al mare; micro fiori stilizzati;

stilizzati; dettagli perlati per un look raffinato;

per un look raffinato; manicure “mix & match”, con ogni unghia in una tonalità diversa della stessa palette.

Un altro trend è rappresentato dalle manicure traslucide, nelle quali il colore rimane leggero e lascia intravedere l’unghia naturale. Questo stile è particolarmente apprezzato da chi desidera un effetto curato ma discreto e richiede anche una manutenzione meno frequente rispetto agli smalti molto coprenti. Per chi ama distinguersi, invece, continuano a essere popolari gli accenti cromati, soprattutto nelle tonalità oro champagne e rosa metallico, ideali per le serate estive o per occasioni speciali.

Colore unghie agosto 2026: consigli pratici in base allo stile e all’occasione

Seguire le tendenze è interessante, ma il colore ideale è quello che valorizza la propria personalità e si adatta al proprio stile di vita. Prima di scegliere lo smalto è utile considerare alcuni fattori, come la forma delle unghie, il tono della pelle, gli impegni previsti durante il mese e la frequenza con cui si desidera rinnovare la manicure. Ad esempio, chi parte per una vacanza lunga potrebbe preferire colori che nascondono meglio la ricrescita, come nude e rosa naturali, mentre chi ama cambiare spesso look può divertirsi con tonalità accese e nail art creative.

Tra i suggerimenti più utili:

applicare sempre una base protettiva prima dello smalto;

prima dello smalto; utilizzare un top coat ogni due o tre giorni;

ogni due o tre giorni; idratare quotidianamente cuticole e mani con un olio nutriente;

e mani con un olio nutriente; evitare il contatto prolungato con detergenti aggressivi senza guanti;

aggressivi senza guanti; limare delicatamente le unghie per prevenire scheggiature;

le unghie per prevenire scheggiature; scegliere prodotti di qualità per ottenere una maggiore durata.

Infine, è importante ricordare che le tendenze rappresentano una fonte di ispirazione, non una regola da seguire rigidamente. Una manicure ben realizzata, con un colore che rispecchia il proprio gusto personale, sarà sempre la scelta migliore. Agosto 2026 offre una grande varietà di possibilità: dalle tonalità vivaci ispirate al mare ai colori neutri più sofisticati, fino agli effetti perlati e alle nail art essenziali. L’obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra moda, praticità ed espressione della propria personalità, trasformando ogni manicure in un piccolo dettaglio di stile capace di valorizzare qualsiasi look estivo.