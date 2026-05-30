Il mese di giugno è ormai alle porte, mese che darà ufficialmente inizio alla stagione estiva, tanto attesa dagli italiani (specie perché per tanti significa le tanto agognate vacanze!) Il mese di giugno come detto apre all’estate ed è proprio questa stagione a ispirare il mondo manicure: ecco quali sono i colori unghie di tendenza per giugno 2026.

Colore unghie giugno 2026: le tendenze del momento

Giugno è alle porte così come l’estate. Come accade da tanti anni, nelle stagioni calde i colori di tendenza, non solo in fatto di manicure ma anche ad esempio per quanto riguarda l’abbigliamento, sono proprio i colori caldi che rimandano subito al sole e, appunto, all’estate e, in particolare, le tonalità pastello. Soprattutto con l’abbronzatura, le tonalità pastello sono la scelta giusta su cui puntare a partire dal mese di giugno e tranquillamente fino a settembre. Ma ora andiamo a vedere insieme quali sono i colori unghie di tendenza per il mese di giugno 2026.

Colore unghie giugno 2026: le tonalità di tendenza

Come appena detto, nelle stagioni calde, quindi primavera ed estate, i colori pastello sono quelli che vanno per la maggiore, in grado di trasmettere eleganza e tanta leggerezza. Evitare infatti in questa stagione colori quali il grigio, il nero o il marrone, colori questi perfetti invece a partire dall’autunno e per tutto l’inverno. Ma veniamo ora a elencare i colori unghie di tendenza per il mese di giugno 2026:

Giallo;

Rosa;

Azzurro;

Verde;

Bene, questi sono i colori di tendenza per giugno 2026, ora vediamo insieme qualche idea di nail art per essere prontissime per l’arrivo di giugno!

Colore unghie giugno 2026: le idee più belle da copiare subito

Abbiamo appena visto quelli che sono i quattro colori di tendenza per quanto riguarda le unghie per il mese di giugno 2026. Andiamo ora a vedere invece qualche idea di nail art da cui prendere spunto sia per giugno ma anche per tutti i mesi estivi:

Giallo limone con dettagli agrumati: tra i colori di tendenza c’è il giallo, la tonalità limone è quella su cui puntare, in quanto chiara ma intensa, satura e brillante allo stesso tempo. Inoltre è una tonalità in grado di valorizzare al meglio l’abbronzatura. Una scelta super glam è quella di applicare su alcune unghie a base nude spicchi di limone;

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French manicure rosa: la French non può certo mancare, così come il colore rosa, da anni ormai in cima alle tendenze. Ideale una French manicure bicolore, rosa bubblegum più rosa barbie.

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Azzurro zucchero filato: tra le tonalità pastello spicca anche l’azzurro zucchero filato, ideale da sfoggiare al mare nella versione monocolore, semplice ma raffinata.

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Verde menta: infine abbiamo il verde menta, ideale da sfoggiare per serate eleganti, anch’esso nella versione monocolore.