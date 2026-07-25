Monica Setta, negli ultimi anni, ha modificato la sua forma fisica. La conduttrice ha raccontato quale stile di vita e quale dieta segue, svelando tutti i suoi segreti di bellezza.

Che dieta ha fatto Monica Setta? Il segreto della conduttrice

Negli ultimi anni Monica Setta ha attirato l’attenzione non solo per il suo lavoro in televisione, ma anche per la forma fisica ritrovata. La giornalista e conduttrice ha raccontato più volte di seguire uno stile di vita equilibrato, basato su un’alimentazione sana e su abitudini costanti, senza ricorrere a diete drastiche o particolarmente restrittive.

Il suo regime alimentare punta soprattutto sulla qualità degli alimenti e sulla regolarità dei pasti. L’obiettivo non è soltanto perdere peso, ma mantenere nel tempo un buon livello di benessere, evitando eccessi e rinunce difficili da sostenere. Tra le principali regole seguite dalla conduttrice c’è l’eliminazione degli zuccheri raffinati, dei prodotti industriali e dei grassi saturi, privilegiando invece alimenti freschi e poco lavorati. Nella sua alimentazione trovano spazio proteine magre come pollo, tacchino, pesce e legumi, accompagnate da carboidrati complessi, cereali integrali e abbondanti porzioni di verdura.

La dieta è organizzata in cinque pasti quotidiani: colazione, pranzo, cena e due spuntini, uno a metà mattina e uno nel pomeriggio. Questo schema permette di evitare lunghi periodi di digiuno e di controllare meglio il senso di fame durante la giornata. Un altro aspetto a cui Monica Setta presta particolare attenzione riguarda la scelta degli ingredienti. Quando possibile preferisce prodotti di stagione, alimenti freschi e materie prime provenienti dal territorio, una scelta che contribuisce sia alla qualità nutrizionale sia alla sostenibilità dell’alimentazione.

Il menù quotidiano e le abitudini che aiutano a mantenere i risultati

La giornata alimentare di Monica Setta inizia generalmente con una colazione ricca ma bilanciata. Yogurt greco, cereali integrali, frutta fresca oppure uova rappresentano alcune delle combinazioni più indicate per garantire energia fin dalle prime ore del mattino. Gli spuntini sono invece leggeri e comprendono frutta fresca, frutta secca oppure verdure crude, utili per mantenere stabile la glicemia e arrivare ai pasti principali senza eccessiva fame. A pranzo e a cena il piatto ideale è composto da una fonte proteica magra, una porzione di carboidrati complessi e abbondanti verdure. Tra gli esempi più frequenti figurano pollo alla griglia con quinoa e spinaci, salmone al forno accompagnato da broccoli e patate dolci oppure legumi con cereali integrali.

Particolare attenzione viene riservata anche ai grassi “buoni”, presenti nell’olio extravergine d’oliva, nell’avocado, nella frutta secca e nei semi, fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo. Non manca poi una corretta idratazione. Bere molta acqua durante la giornata rappresenta una delle abitudini considerate più importanti, eventualmente accompagnata da tisane senza zucchero. Monica Setta ha inoltre raccontato di assumere alcuni integratori, sempre sotto controllo medico, come vitamina D, omega-3 e probiotici, per sostenere il benessere generale e compensare eventuali carenze nutrizionali.

Il messaggio che emerge dal suo percorso è chiaro: non esistono scorciatoie per mantenersi in forma. Piuttosto, la costanza, il controllo delle porzioni, la qualità degli alimenti e uno stile di vita equilibrato rappresentano gli elementi che le hanno permesso di ottenere risultati duraturi senza rinunciare completamente ai piccoli piaceri della tavola.