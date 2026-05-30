Fiorello è praticamente da sempre uno degli showman più amati in assoluto. Con la sua ironia e simpatia è riuscito nel corso della sua importantissima carriera a conquistare proprio tutti, grandi e piccini. Oltre al suo innato talento per la comicità, di Fiorello spicca anche la forma fisica: ancora oggi, a 66 anni, appare infatti in forma smagliante. Ma, come fa? Ecco la dieta che segue.

Fiorello, in forma smagliante a 66 anni: come fa?

Pare inutile parlare del successo artistico di Fiorello, sin da tempi in cui presentava il “Karaoke“, lo showman catanese è riuscito a conquistare tutti: presenza scenica, ironia, abilità nel canto, insomma, Fiore le ha proprio tutte. A colpire di lui è anche la forma fisica in quanto oggi, a 66 anni, sembra dimostrarne almeno una quindicina in meno. Ma, come fa? Qual è il suo segreto? A rivelarlo era stato lui stesso tempo addietro: Fiorello segue una dieta particolare chiamate “dinner cancelling”. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Dieta di Fiorello: cos’è la dinner cancelling?

66 anni appena compiuti e una forma fisica invidiabile. Coma fa Fiorello a essere così in forma? Qualche tempo fa lo showman catanese aveva rivelato di seguire una dieta particolare, ovvero il “dinner cancelling” che, per farla breve, significa saltare la cena. Ideata dal nutrizionista Dieter Grabbe, questo regime alimentare consiste proprio nel saltare l’ultimo pasto della giornata. Questa dieta permetterebbe di detossificare l’organismo, di rinforzare il sistema immunitario e di rallentare persino i processi di invecchiamento. Il “dinner cancelling” quindi prevede un digiuno che supera le 12 ore al giorno, in pratica niente cibo dalle ore 17.00 sino alle ore 08.00 (o quando si fa colazione). Via libera invece a colazione, pranzo e merenda, mentre i liquidi sono sempre ammessi (quelli non zuccherati però!) Dieter Grabbe, tra l’altro, ha scritto anche un libro sull’argomento, dal titolo “Dinner Cancelling (Niente cena!)“. Prima di andare a vedere nel dettaglio cosa mangia Fiorello, ricordiamo sempre l’importanza, se si vuole iniziare a seguire una dieta, che sia il “dinner cancelling” o altro, di rivolgersi a uno specialista al fine di evitare carenze nutrizionali o di incorrere in disturbi alimentari.

Dieta di Fiorello: cosa mangia lo showman catanese?

Fiorello è dunque sostenitore della “dinner cancelling”, a letto senza cena. Lo showman catanese, in piena forma a 66 anni, ha rivelato di non assumere cibo dopo le 17.00 sino alla successiva colazione. Nel resto della giornata invece Fiorello assume, senza esagerare, qualsiasi tipo di cibo. Un’altra sostenitrice della dinner cancelling sarebbe Jennifer Aniston, anche lei sempre in formissima nonostante il passare del tempo, la quale però salterebbe la colazione e finirebbe di mangiare cibo solido alle 20.00.