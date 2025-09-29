Nella lista dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c’è anche Grazia Kendi. Vi proponiamo qui a seguire la scheda con tutte le curiosità e notizie che la riguardano da vicino: chi è, età, fidanzato, vita privata e Instagram.

Chi è Grazia Kendi

Nome e Cognome: Grazia Kendi

Data di nascita: 21 maggio 2000

Luogo di nascita: Milano

Età: 25 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: modella

Fidanzato: non sappiamo se Grazia è fidanzata o single

Tatuaggi: Grazia ha dei tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @zagirraa

Grazia Kendi età e biografia

Come si chiama di cognome Grazia del Grande Fratello? Quanti anni ha e dov’è nata? Iniziamo con la biografia.

La partecipante di questa edizione si chiama Grazia Kendi, è nata a Milano il 21 maggio 2000 e la sua età è di 25 anni. È del segno zodiacale dei Gemelli.

Per ora non sappiamo molto altro.

Vita privata: Grazia del GF ha un fidanzato?

Non conosciamo nulla al momento della vita privata di Grazia Kendi del Grande Fratello. Al momento non è chiaro se ha un fidanzato oppure se è single. Dando però un’occhiata sui suoi social, non notiamo nulla che possa lasciar pensare a una persona nella sua vita, che sia per scelta o meno non sappiamo.

Al GF sarà ovviamente lei stessa a svelare se è o meno fidanzata.

Dove seguire Grazie Kendi del Grande Fratello: Instagram e social

Se siete incuriositi potete seguire Grazia Kendi anche sui social, in particolare su Instagram, dove vanta già un buon numero di follower che sicuramente cresceranno ancora.

Nel profilo sono presenti immagini in cui posa per alcuni noti brand, ma anche momenti di viaggi e spensieratezza da sola o in compagnia delle persone a lei care.

Carriera

In quanto alla carriera di Grazia Kendi per ora non ci sono grosse informazioni, se non appunto che posa per alcuni brand di moda (ciò lascia pensare dunque sia una modella).

Grazia Kendi al Grande Fratello

A differenza degli altri concorrenti, Grazia Kendi è stata annunciata come concorrente del Grande Fratello da Davide Maggio, che ha così reso nota la sua partecipazione.

I concorrenti del Grande Fratello

La nuova stagione del Grande Fratello prevede ovviamente l’ingresso di interessanti inquilini. Ma chi sono tutti i concorrenti di questa edizione del GF? Ecco l’elenco dei nomi annunciati:

Anita Mazzotta, Francesca Carrara, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Omer Elomari, Matteo Azzali, Matteo Jonas Pepe.

(IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Grazia Kendi al Grande Fratello

Il Grande Fratello è tornato e ha aperto le porte ai suoi nuovi protagonisti. In questo paragrafo conosceremo il percorso di Grazia nel gioco.